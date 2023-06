In vendita 500e Laprima del 2022

In vendita 500e versione top Laprima con solo 12.450 km: la propone Andrea, uno dei lettori che hanno deciso di approfittare della nostra vetrina dell’usato. Leandro invece chiede un giudizio sull’inserzione di una Tesla vista in rete. Per pubblicare i vostri annunci (vendita-acquisto) scrivete a info@vaielettrico.it

In vendita 500e seminuova: 12.450 km a 27.500 euro

“Come altri lettori, colgo l’occasione per unirmi alla vostra nuova rubrica di acquisto/vendita auto elettriche usate. Per esigenze di famiglia vorrei vendere la mia 500e per passare a Tesla. O comunque ad una auto elettrica più grande. Lascio di seguito le info sulla mia auto. Fiat 500e Laprima (allestimento top) con optional di fabbrica lunotto e vetri posteriori oscurati , km 12.450 ed immatricolata 29/04/2022. Prezzo 27.500. Grazie e saluti“. Andrea

26 mila euro vi sembra il prezzo giusto per una Tesla Model 3 del 2019?

"Secondo voi questo di 26 mila euro è un prezzo corretto per una Tesla Long Range del 2019, con oltre 4 anni di vita e fuori garanzia? È in vendita su Autoscout 24. Se uno avesse dei problemi, poi dovrebbe mettercene diversi altri sopra… A mio avviso dovrebbe stare sotto i 20mila, direi un 15/18 mila (secondo me)". Leandro Pallagrosi

Risposta. È molto difficile dare una valutazione oggettiva. Tesla usate in vendita ce ne sono ancora poche e le quotazioni restano alte, come abbiamo riferito in alcuni articoli pubblicati di recente. Certo il chilometraggio, 245 mila km, è importante e un check sulla salute delle celle-batteria, per capire l'autonomia residua dell'auto, sarebbe un indicatore cruciale per stabilirne il valore. Ribadiamo comunque che stiamo creando questa rubrica di annunci con un duplice scopo. Il primo è di dare ovviamente un servizio in più a chi ci guida. Il secondo, non meno importante, è di raccogliere dati reali sull'andamento delle quotazioni. Ed essere poi in grado di rispondere più compiutamente a domande come questa.