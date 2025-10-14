In Valle d’Aosta la prima stazione di ricarica autostradale per soli veicoli elettrici







La prima area di ricarica autostradale italiana interamente riservata ai soli veicoli elettrici è stata ufficialmente inaugurata oggi. Vaielettrico l’aveva intercettata, già attiva, in agosto. Si trova lungo l’autostrada A5 (Quincinetto – Aosta), all’interno dell’area di parcheggio Les Iles de Brissogne Sud. Un passo importante verso la mobilità sostenibile sulle autostrade italiane.

La nuova stazione si estende su 5.500 metri quadrati e dispone di diversi stalli di sosta, di cui 7 dotati di colonnine ad uso esclusivo dei veicoli elettrici: sei ultra-fast da 350 kW e una fast da 50 kW. Due postazioni sono progettate anche per mezzi commerciali, mentre l’intera area è predisposta per ospitare in futuro altre sei colonnine ultraveloci, in risposta alla crescita del parco di veicoli elettrici in circolazione.

Le auto termiche possono sostare nell’area ma non per il rifornimento. Grazie a un collegamento pedonale, gli automobilisti possono inoltre accedere direttamente ai servizi di ristoro dell’Area Les Iles de Brissogne Nord, integrando comfort e sostenibilità in un’unica esperienza di viaggio.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Gruppo ASTM, secondo operatore mondiale di reti autostradali in concessione, e IONITY, joint venture europea tra case automobilistiche specializzata in ricariche ultra-fast.

Un nuovo tassello della transizione green

L’autostrada A5, gestita da SAV-Società Autostrade Valdostane del Gruppo ASTM, collega il Piemonte e la Valle d’Aosta con la Francia e la Svizzera, rappresentando un corridoio strategico per la mobilità europea e per l’accesso ai principali trafori alpini.

“La nostra rete autostradale si conferma una piattaforma strategica per accompagnare l’evoluzione della mobilità,” ha commentato Paolo Pierantoni, Presidente di SAV. “Questa stazione di ricarica è un ulteriore tassello nel percorso di transizione ecologica avviato dal Gruppo ASTM e perfettamente in linea con la crescita della mobilità elettrica in Europa.”

Il progetto è stato condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e punta a diventare un modello replicabile per altre tratte autostradali italiane.

Accessibilità per tutti, nel cuore delle Alpi

Uno degli aspetti distintivi della nuova stazione è la sua progettazione secondo i principi di fruibilità universale. Tutti gli spazi e i servizi sono accessibili anche alle persone con disabilità, a conferma della volontà di rendere la transizione sostenibile anche inclusiva.

Questa attenzione si estende anche alla disposizione degli spazi, studiata per garantire sicurezza, facilità di manovra e comfort.

Valle d’Aosta, laboratorio di mobilità sostenibile

La scelta di collocare la prima stazione di questo tipo in Valle d’Aosta non è casuale: la regione è da tempo attenta alle politiche ambientali e alla promozione di trasporti a basse emissioni.

L’inaugurazione di Brissogne Sud è un segnale forte: le autostrade del futuro non saranno più solo vie di transito, ma infrastrutture energetiche capaci di accompagnare la rivoluzione elettrica in corso?