In Val d’Orcia in Model Y / Ricarica in vacanza (12)

In Val d'Orcia in Model Y

In Val d'Orcia in Model Y, sostando in un agriturismo con ricarica: Diego è un altro lettore che condivide un bilancio delle sue vacanze (e ricariche) in elettrico.

di Diego Pezzotta

“Questa estate abbiamo deciso di trascorrere le vacanze in Toscana, precisamente a Sarteano, nella splendida Val d’Orcia. Partendo da Bergamo, l’idea iniziale era di affrontare il viaggio in moto, attratti dalla libertà e dall’avventura che offre questo tipo di viaggio, soprattutto in un territorio così affascinante…“.

Volevamo andare in moto, ma vedendo che l’agriturismo ha la ricarica…

“Avevamo scelto un agriturismo per il soggiorno, selezionato principalmente per la bellezza del luogo. Tuttavia, con le temperature estive che toccavano punte decisamente elevate, ci siamo chiesti se fosse davvero una buona idea affrontare un viaggio di oltre 500 km in moto.

Così, un po’ per caso, abbiamo visitato nuovamente il sito dell’agriturismo per assicurarci di avere tutte le informazioni necessarie. È stato allora che abbiamo notato un dettaglio che ci era sfuggito prima: la struttura metteva a disposizione degli ospiti una Wall box da 7,5 kW per ricaricare le auto elettriche.A quel punto, non abbiamo più avuto dubbi. Abbiamo cambiato i nostri piani: la moto è rimasta in garage, abbiamo caricato i bagagli nella nostra Tesla Model Y, montato il portabici, e la mattina successiva siamo partiti per la Toscana con la batteria dell’auto carica al 90%“.

In Val d’Orcia…/ Due rapide soste nei Supercharger di Mantova e Barberino

“Siamo partiti venerdì 16 agosto alle 10:45 da Bergamo e, poco dopo mezzogiorno, abbiamo raggiunto il casello di Mantova Sud. Lì, abbiamo deciso di fare una sosta per uno spuntino all’outlet accanto all’uscita autostradale, approfittando della presenza del comodissimo Supercharger Tesla nel parcheggio.

Durante questa sosta, abbiamo ricaricato 24,9 kWh in soli 21 minuti, riportando la carica dal 52% all’85%. Dopo questa pausa rigenerante, abbiamo ripreso il viaggio. Entrati di nuovo in autostrada abbiamo percorso circa 170 km ed alle 15,30 siamo arrivati a Barberino di Mugello. Dove abbiamo approfittato di una sosta per caffè e toilette all’ outlet dotato di Supercharger Tesla In 22 minuti abbiamo caricato 32 kWh, passando dal 37% all’80%. Volendo fare anche due acquisti, la ricarica è stata troppo veloce obbligandoci a ritornare al parcheggio per spostare l’auto e non occupare (a pagamento) lo stallo“.

A spasso per la Toscana ricaricando la notte

“Una volta ripartiti, abbiamo velocemente raggiunto l’hotel di Fiesole dove abbiamo trascorso il resto del pomeriggio e la nottata. La mattina successiva siamo ripartiti e dopo ulteriori 150 km abbiamo raggiunto l’agriturismo a Sarteano con la batteria al 25%.

In agriturismo, abbiamo potuto ricaricare l’auto tranquillamente durante le notti, pronti per esplorare le meraviglie della Val d’Orcia. Al termine delle vacanze, il 24, siamo ripartiti da Sarteano con la batteria della nostra Model Y caricata durante la notte fino al 90%. L’intenzione era di rientrare a Bergamo senza fare ulteriori soste turistiche.

Tuttavia, una volta entrati in autostrada a Chiusi, ci siamo trovati di fronte a un traffico intensissimo e rallentato. Per evitare ulteriori code, abbiamo deciso di cambiare percorso, uscendo a Firenze Sud e dirigendoci lungo la statale appenninica verso il passo della Raticosa. Alle 14:00, abbiamo raggiunto il passo, e abbiamo deciso di fare una pausa per pranzare al fresco, godendoci la bellezza del paesaggio circostante“.

In Val d’Orcia…/ Quanto ho consumato e speso

“Dopo questa sosta rigenerante, siamo ripartiti per Sasso Marconi per rientrare in autostrada. Alle 16:45 siamo poi giunti a Bagnolo San Vito, nei pressi di Mantova, dove abbiamo fatto una sosta al Supercharger Tesla per ricaricare. La batteria era scesa all’11%, e in 31 minuti abbiamo ricaricato 52 kWh, riportandola all’80% e approfittando della sosta per un caffè e una breve pausa.

Ripreso il viaggio, siamo arrivati a casa con il 24% di batteria e contenti di aver trovato soluzioni alternative per evitare il traffico, godendo di una piacevole escursione in Appennino. La nostra auto elettrica si è rivelata un’ottima scelta per viaggiare in modo rilassante e silenzioso. Permettendoci di gestire al meglio sia gli imprevisti che le esigenze di ricarica. In definitiva, la scelta si è rivelata azzeccata, permettendoci di godere della vacanza senza preoccupazioni, grazie anche alle ottime infrastrutture di ricarica. Un’esperienza da ripetere!“.

Risposta. Un solo commento: il fatto di disporre dei Supercharger quanti clienti portano agli outlet citati nell’articolo? E per gli stessi hotel, campeggi e agriturismi vari, non è un’arma in più disporre di una ricarica (lenta) a prezzi abbordabili?