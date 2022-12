In vacanza col box da tetto. Quanto mi cala l’autonomia?

Matteo pensa di passare all’auto elettrica, ma è preoccupato per le vacanze, quando dovrà viaggiare con box da tetto. L’autonomia sarà sufficiente ci chiede? Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it

“Buongiorno Vaielettrico, sto considerando l’acquisto di una MG4 e sarebbe per me la mia prima auto elettrica. Un mio grande punto interrogativo per l’acquisto, è l’uso che ne farei; avendo famiglia sarebbe l’auto principale e la userei per vari spostamenti casa-lavoro e attività dei miei bimbi.

Ho possibilità di ricaricare a casa avendo box privato. Inoltre per le vacanze con la famiglia avrei necessità di un box da tetto. Aumentando il carico e cambiando l’aerodinamica l’autonomia potrebbe scendere drasticamente?„ Matteo Freddi

Anche del 20%, ma dipende dalla velocità

Risposta- Complimenti per la scelta dell’auto, Matteo, e per la decisione di passare alla trazione elettrica. Nelle sue condizioni, con box privato per la ricarica e utilizzo prevalente per gli spostamenti a breve o medio raggio, una BEV come MG4 può soddisfare pienamente le sue esigenze.

Il test del nostro Paolo Mariano ha sostanzialmente confermato l’autonomia dichiarata dalla casa, che è mediamente di 350 km per la versione con batteria da 51 kWh e di 450 km per quella da 64 kWh. Ma è noto che i consumi reali possono variare in modo sostanziale in particolari condizioni, come il carico, la velocità di crociera e la temperatura. Anche l’aerodinamica gioca un ruolo fondamentale, sopratutto alle alte velocità e il box da tetto che dovrà montare per le vancanze la compromette pesantemente. Se ne sarà già reso conto anche con l’auto termica, controllando i consumi.

La maggiore resistenza all’avanzamento dovuto ai disturbi aerodinamici del box da tetto, quindi, può comportare una riduzione dell’autonomia anche del 20%, che si somma, in inverno, al peggioramento dovuto alla bassa temperatura. L’Automobil Club tedesco (ADAC) ha pubblicato un test su un modello di auto elettrica non troppo dissimile dal suo (una Kia EV6). Può vedere qui i risultati.

Anche il solito youtuber norvegese Bjorn Nyland ha pubblicato un video in cui misura i consumi di una Tesla Model Y con un box da tetto, ripetendolo poi con un particolare modello che migliora la prestazione, a suo dire, del 10%.

In sostanza, una vacanza invernale dovrà pianificarla considerando una ricarica ogni 200 km o poco più.

Sono più critici i viaggi in autostrada

Tenga presente, però, che la resistenza aerodinamica aumenta con progressione geometrica all’aumento della velocità. E scendendo sotto gli 80-90 km/h gli effetti sull’autonomia sono molto minori. Se i suoi viaggi vacanza sono prevalentemente in autostrada, tenere velocità così basse può essere fastidioso. Ma su normali strade extraurbane quasi non se ne accorgerà.

Faccia i suoi conti, ma stia tranquillo: in poche settimane capirà come ottimizzare lo stile di guida per massimizzare le percorrenze, quando ne avrà necessità. E in ogni caso in ferie una sosta in più non sarà un grosso problema: MG4 ricarica fino a potenze di 140 kW e in mezz’ora metterà in batteria più di 100 km.

