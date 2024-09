In un giorno 1.467 km in Model 3: è un record?

In un giorno 1.467 km in Tesla Model 3, dalla Sicilia a Milano, con 5 persone a bordo: è un record? Se lo chiede Roberto, che ci invia un resoconto del viaggio.

di Roberto Vicari

“Sono un vostro lettore di lunga data e volevo condividere con voi la mia recente esperienza di un viaggio di 1.467km in tappa unica, dalla Sicilia a Milano. Effettuato con la mia famiglia (5 persone e bagagli) a bordo di una Tesla M3 LR del 2022“.

In un giorno 1.467 km: “Ho impiegato 16 ore, due in più di un turbodiesel”

“La curiosità del viaggio è che probabilmente si tratta di un record in Italia di percorrenza in tappa unica per una BEV. Questo stando ad una serie di evidenze empiriche da me raccolte in vari forum a seguito di un mio viaggio simile dello scorso anno sulla stessa tratta. Con una percorrenza complessiva, però, di 1461km, per via di alcune lievi differenze di percorso. Se qualcuno avesse evidenze di viaggi più lunghi, cortesemente, me lo comunichi. Sto stilando una sorta di classifica a dimostrazione del fatto che con le opportune precauzioni, un viaggio del genere è fattibile anche con una BEV. Il viaggio ha richiesto poco più di 16 ore, un paio di ore in più di quanto da me riscontrato in viaggi nel medesimo periodo con una turbodiesel di segmento D, viaggiando al limite consentito dalla legge“.

“Quanto ho consumato e speso nei Supercharger e nelle Free to X”

“In totale, l’auto ha consumato 275kWh di corrente, a fronte di una ricarica iniziale e 5 ricariche in itinere per complessivi 310kWh fatturati. La differenza è dovuta alle dispersioni e alla climatizzazione. La partenza è avvenuta il 30 agosto da Marina di Ragusa alle 12.45. Per le ricariche intermedie mi sono appoggiato ai SuC Tesla di Palmi e Morano (tempo di ricarica rispettivamente di 28 e 30 minuti) e alle Free to X lungo l’A1 (San Nicola, Tevere e Cantagallo, tempo di ricarica rispettivamente di 22, 27 e 23 minuti). Il costo delle ricariche è importante, circa 178€, malgrado la tariffa di favore Tesla e lo sconto che il mio Fleet manager ha concordato con Free to X. Siamo in linea ai costi di un diesel che percorre 14km/l. Il tutto conferma il fatto che le tariffe attuali sono sfavorevoli, malgrado la proverbiale efficienza della Model 3 a velocità autostradali mantenga i consumi entro i 19-20kWh/100km. Resto a disposizione per ulteriori dettagli o curiosità“.