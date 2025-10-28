In Ucraina boom di auto elettriche: ecco perché, in una nazione martoriata dalla guerra, la quota di mercato delle EV continua a crescere, segnala Marco. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

In Ucraina boom… / “Manca la benzina, l’elettricità la puoi auto-produrre”

“Vi segnalo questo articolo ul sito francese Automobile Propre dal titolo: “In Ucraina, e malgrado la guerra, le auto elettriche sono sempre di più popolari”. Rappresentano quasi un terzo delle vendite. E’ altrettanto interessante constatare che in questo paese, la marca di auto la più popolare tra tutte le motorizzazioni confuse è cinese. Dei miei amici ucraini hanno acquistato prima una Vw Golf usata per poi passare a una Audi eTron. Posso affermare con certezza che la ragione principale per il successo delle auto elettriche in Ucraina, purtroppo è proprio la guerra in atto. Sono diventate popolari nei primi anni di guerra per la penuria di carburante nelle stazioni di servizio. Quando poi anche la rete di distribuzione dei elettricità è stata sotto il mirino dei bombardamenti russi, le auto elettriche hanno continuato ad ottenere successo. Questo perché molti ,possedendo delle case indipendenti, si sono dotati di batterie e pannelli solari di tecnologia cinese. Come molte sono le auto elettriche provenienti dalla Cina”. Marco Di Paola

E invece qui si fa di tutto per frenare l’auto-produzione da rinnovabili

Risposta. Un tempo si diceva che “la necessità aguzza l’ingegno”. E in questo caso siamo davanti a una necessità enorme e terribile. È una mossa, quella dei poveri ucraini, da cui dovrebbe trarre insegnamento anche chi vive fuori da teatri di guerra come noi. In un mondo così schizofrenico, è sempre prudente e consigliabile rendersi il più autonomi possibile per i servizi essenziali. Tra questi rientra sicuramente l’energia, un business attorno al quale abbiamo visto di tutto negli ultimi decenni. E invece in Italia si fa di tutto per contrastare l’installazione di rinnovabili, a differerenza di quel che vediamo in Paesi non lontani da noi come Spagna e Portogallo.