In Trentino sotto la neve: bene la Mercedes EQA 300, male l’Italia

Dario e Michela abitano a Mendrisio, in Svizzera. Per l’ultimo week end di novembre hanno deciso di concedersi il primo viaggio elettrico con la loro Mercedes EQA 300 nuova di zecca e sono venuti in Trentino. Trovando temperature invernali e una bella nevicata. Ma la loro Mercedes non ha fatto capricci e, a parte qualche sensibile riduzione dell’autonomia, tutto è filato liscio. Altrettanto non possono dire delle infrastrutture italiane…

Buongiorno, da 3 mesi siamo possessori di una Mercedes EQA 300 4Matic. Abbiamo fatto diversi weekend in giro per la Svizzera e venerdì 26 novembre siamo stati 4 giorni in Trentino, primo viaggio in Italia.

Mancano 20 km alla destinazione: rabbocco extra

Partenza con il 100% di batteria, l’applicazione Mercedes mi dice che saremmo arrivati a Trento, nostra destinazione, senza fare rabbocchi. Invece a Rovereto (20 km da Trento n.d.r.) l’app mi fa uscire dall’autostrada per fare un rabbocco di 10 minuti: trovata la colonnina scopriamo che è fuori servizio. Poco male, ne troviamo una da 11kw poco distante, 45 minuti di ricarica, il tempo di bere un caffè e sgranchirsi le gambe, e si riparte per arrivare a destinazione con il 10% di batteria.

Avendo prenotato un’albergo con wallbox abbiamo caricato l’auto durante la notte.

Sabato abbiamo approfittato dei mezzi pubblici quindi l’auto è rimasta in autorimessa.

Domenica siamo partiti in direzione Lago di Carezza, 90 km con circa 1000 metri di ascesa, e siamo arrivati con la batteria al 53% sotto una fitta nevicata ed un gran freddo.

Al Bondone non c’è la colonnina: ricarica alla presa

Al pomeriggio siamo ripartiti sempre sotto una bella nevicata che ci ha bloccati per circa 45 minuti, dopo di che siamo ripartiti direzione Monte Bondone altri 90 km e 1000 metri di ascesa.

Arrivati in albergo con la batteria del 13% invece di trovare una wallbox troviamo una presa domestica da 3kw, facendo di necessità virtù abbiamo ricaricato durante la notte arrivando a circa 80% di carica.

L’indomani mattina siamo ripartiti direzione casa facendo una tappa già programmata in zona Brescia con una ricarica 40Kw. Abbiamo percorso circa 800 km con una spesa di circa 35€ di corrente.

“Da noi in Svizzera ricariche ovunque”

Una mia considerazione personale: dispiace che in Italia in autostrada non ci sia la possibilità di ricarica. Da noi in Svizzera in tutte le aree di servizio ci sono ricariche e praticamente in tutti i paesi anche i più piccoli trovi colonnine di ricarica.

Comunque, allo stato attuale siamo felicissimi della scelta fatta passando all’elettrico.