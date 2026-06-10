In Svezia anche il carro funebre diventa elettrico (e minimal)













L’azienda svedese Clean Motion ha presentato un allestimento speciale del suo mini van elettrico a tre ruote EVIG. Il nuovo modello Memorial Extended è una versione allungata destinata al trasporto delle bare e punta a offrire alle imprese funebri una soluzione a zero emissioni. Un trasporto funebre decarbonizzato, ma anche declassato allo stretto indispensabile.

Negli ultimi anni sono comparsi modelli elettrici destinati alla logistica urbana, ai servizi aeroportuali, alla raccolta dei rifiuti, alla manutenzione cittadina e persino ad applicazioni agricole. Ora anche il settore funerario entra nella lista delle attività che possono beneficiare della transizione energetica.

Un veicolo elettrico per i servizi funebri

La novità è stata sviluppata in collaborazione con Bestattung Wien, una delle più grandi organizzazioni di servizi funebri d’Europa.

Il nuovo EVIG Memorial Extended nasce dalla piattaforma elettrica già utilizzata da Clean Motion, ma introduce una carrozzeria più lunga per rispondere alle esigenze specifiche del trasporto funebre.

La lunghezza complessiva raggiunge i 3,95 metri, circa 70 centimetri in più rispetto alla versione standard. Questo incremento consente di ospitare una bara mantenendo inalterate le caratteristiche principali del veicolo a tre ruote, a partire dalla trazione completamente elettrica.

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Silenzioso, nel rispetto del defunto

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda proprio la natura del motore elettrico. Clean Motion sostiene che, oltre all’assenza di emissioni, il sistema di propulsione sia in grado di garantire una marcia particolarmente silenziosa, adattandosi così a cortei e cerimonie funebri.

Per l’azienda svedese, il tema non è quindi soltanto ambientale. L’obiettivo dichiarato è offrire un mezzo capace di inserirsi con discrezione in un contesto dove il rispetto e la sobrietà rappresentano elementi essenziali.

Preordini già aperti

Clean Motion ha annunciato che l’EVIG Memorial Extended è già disponibile in preordine. L’azienda offre inoltre diverse possibilità di personalizzazione per adattare il veicolo alle esigenze delle singole imprese funebri.