In Sudafrica una rete di ricarica HPC “off-grid”: tutta l’energia autoprodotta







Il Sudafrica inaugura due nuove stazioni HPC completamente off-grid lungo la trafficata autostrada N3 tra Johannesburg e Durban. I nuovi hub utilizzano energia solare e sistemi di accumulo per alimentare la ricarica ultra-rapida di auto e camion elettrici senza dipendere dalla rete nazionale.

L’apertura ufficiale dei due siti rappresenta un passaggio importante per il mercato sudafricano, dove l’elettrificazione dei trasporti è ancora agli inizi e deve confrontarsi con un contesto energetico particolarmente complesso.

Ricarica solare e accumulo

L’autostrada N3 collega Johannesburg a Durban ed è uno dei principali corridoi logistici e commerciali del Sudafrica. Qui transitano quotidianamente sia traffico passeggeri sia una quota rilevante del trasporto merci nazionale.

Le nuove stazioni – sviluppate dalla società locale Zero Carbon Charge – funzionano interamente “fuori rete” grazie a una combinazione di impianti fotovoltaici, batterie di accumulo e colonnine HPC ad alta potenza. Una soluzione che nel contesto sudafricano assume un valore strategico, considerando le frequenti criticità della rete elettrica nazionale e i problemi legati ai blackout programmati.

Secondo l’azienda, durante i primi due giorni di attività oltre 25 veicoli elettrici, inclusi camion elettrici, hanno utilizzato le nuove infrastrutture, consumando più di 1 MWh di energia prodotta da fonte solare.

I benefici al trasporto merci green

L’aspetto più interessante dell’iniziativa riguarda probabilmente proprio il supporto ai mezzi commerciali elettrici. Il trasporto pesante rappresenta infatti uno dei segmenti più difficili da elettrificare nei mercati emergenti, soprattutto dove l’infrastruttura energetica non è ancora pienamente stabile.

Secondo l’azienda, i risultati iniziali dimostrano che queste infrastrutture alimentate da energie rinnovabili possono sostenere non solo le auto private ma anche il trasporto merci elettrico su lunga distanza.

Obiettivo: 60 stazioni entro il 2027

Visto il successo dell’operazione, Zero Carbon Charge punta ora ad ampliare rapidamente la rete nazionale. Dopo il corridoio N3, la prossima direttrice individuata è la N1 (Johannesburg – Cape Town), altra infrastruttura strategica del Paese.

L’obiettivo dichiarato è arrivare a 60 stazioni di ricarica operative entro la fine del 2027, creando una rete nazionale capace di supportare sia il traffico privato sia il trasporto merci elettrico.

Off-grid come risposta ai limiti della rete

Il progetto sudafricano evidenzia un tema destinato a diventare sempre più importante: il ruolo delle infrastrutture energeticamente autonome nella diffusione della mobilità elettrica.

In Sudafrica, dove la rete soffre da anni problemi strutturali, sviluppare stazioni indipendenti dalla distribuzione nazionale può infatti rappresentare una soluzione concreta per accelerare l’adozione dei veicoli elettrici senza aggravare la pressione sul sistema elettrico.

Il modello potrebbe risultare interessante anche in altre aree del mondo con infrastrutture energetiche fragili o in territori remoti dove l’estensione della rete sarebbe economicamente complessa.