In Spagna con la Enyaq / Ricarica in vacanza (6)

In Spagna con la Enyaq: un altro lettore racconta il suo viaggio, con buone cose (ricarica plug&charge) e altre meno buone (app non funzionanti).

di Fabio Gozzi

“Ormai sono due anni e mezzo che guido veicoli elettrici e vorrei dare il mio piccolo contributo sull’esperienza fatta con l’ultimo viaggio la scorsa settimana. Mi rivolgo soprattutto ai neofiti dell’ elettrico. Ringrazio il team di Vaielettrico: con i suoi contenuti mi ha insegnato a suo tempo le basi per capire questo mondo. Sì, perché un po’ questa tecnologia va capita prima di… partire in quarta”.

In Spagna con la Enyaq: 3 mila km in sette giorni

“Parto col dire che quest’estate avrei voluto affrontare in solitaria un viaggio in moto (termica) in lungo e in largo sui Pirenei. Poi quando mia figlia più grande ha sentito parlare di Spagna ha chiesto di aggregarsi. Ovviamente non era pensabile farle affrontare un viaggio del genere in moto con lei e quindi ho dovuto rimodulare il tutto. Dopo aver contrattato sul tempo a disposizione e luoghi è emerso il seguente itinerario:

viaggio di 7 giorni, con partenza la domenica mattina e rientro il sabato seguente.

con partenza la domenica mattina e rientro il sabato seguente. partenza da Modena, destinazione Paesi Baschi : Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Pamplona; rientro a Modena

: Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Pamplona; rientro a Modena distanze chilometriche di massima: Modena-Bilbao 1.400 km, Pamplona-Modena 1.400 km, 200-300 km per gli spostamenti tra le città basche

di massima: Modena-Bilbao 1.400 km, Pamplona-Modena 1.400 km, 200-300 km per gli spostamenti tra le città basche chilometraggio coperto nei sette giorni: circa 3.000 Km “.

La Francia è la mecca della ricarica, Italia e Spagna sullo stesso piano

“Vettura utilizzata: Skoda Enyaq 80, batteria 77 kWh netti. Con aggiornamento software alla versione 3.7 circa un mese fa, che ha portato la possibilità di ricarica plug&charge .E forse anche a una leggera modifica alla curva di ricarica, ma è una sensazione personale e non documentato nel changelog del software. Auto da me utilizzata da due anni, percorrendo circa 40.000 km/anno. Come stazioni di ricarica in Italia non siamo messi male, negli ultimi 2/3 anni c’è stato un fiorire di stazioni HPC e per lavoro in auto da Modena mi spingo fino a oltre Lecce e Napoli. Scrivo per esperienza diretta, e non per sentito dire. La Francia (almeno il tratto meridionale) è la Mecca dell’auto elettrica, stazioni di ricarica HPC con almeno 6 stalli se non ogni “autogrill”, presenti uno sì e uno no e sempre molto utilizzati. In Spagna, almeno nelle zone visitate, una presenza di colonnine simile all’Italia anche se ho avuto qualche problemino nell’attivazione della ricarica, ma spiegherò più avanti“.

Ecco le app che ho utilizzato (e con quali costi)

App e Scheda Skoda Powerpass (Elly ribrandizzata Skoda) con abbonamento da euro 14,99/mese per avere prezzi più bassi al kW. È quella che uso quotidianamente.

(Elly ribrandizzata Skoda) con abbonamento da euro 14,99/mese per avere prezzi più bassi al kW. È quella che uso quotidianamente. ABRP per pianificare meglio l’itinerario. Un mese di abbonamento Premium (4,99 euro) principalmente per avere la possibilità di utilizzo tramite Android Auto e vederlo sul display dell’auto. È comodo, anche perché le stazioni che ABRP riesce a leggere si vedono in tempo reale (con stalli liberi, occupati o in manutenzione).

Un mese di abbonamento Premium (4,99 euro) principalmente per avere la possibilità di utilizzo tramite Android Auto e vederlo sul display dell’auto. È comodo, anche perché le stazioni che ABRP riesce a leggere si vedono in tempo reale (con stalli liberi, occupati o in manutenzione). Tronity per trasmettere i dati del veicolo in tempo quasi reale al pianificatore ABRP. Io non pagavo nulla in quanto early adopter, ora 1 euro/mese fino a fine anno, poi 5 euro/mese, ma non rinnoverò. Utilizzerò il dongle OBD già in mio possesso. Questo per fare in modo che le stime di ABRP fossero il più simili alla realtà e, con scostamenti di una certa entità, ABRP ricalcolasse le fermate per le mie esigenze “ .

Nelle Ionity niente app o card: ho utilizzato il plug&charge

“Oltre a quanto sopra, avevo in tasca tessere non più utilizzate da tempo ma sempre disponibili per un eventuale piano B: Nextcharge, Be Charge ed Evway. Posso aggiungere che avrei potuto farmi bastare l’abbonamento di Skoda e ABRP in versione Free, ma per comodità ho utilizzato quanto sopra descritto. Giusto per descrivere l’esperienza di ricarica, in base a come avevo settato ABRP indicativamente ricaricavo ogni 2 ore di viaggio o 200 km circa. Riportando la batteria fino all’80 % partendo a volte dal 20% altre volte dal 35% in base al tragitto o alla velocità tenuta. Quasi sempre ABRP mi ha fatto ricaricare in stazioni Ionity e, a parte in un caso, ho sempre utilizzato la funzionalità Plug&Charge. Colleghi la spina all’auto e basta, la ricarica parte da sola. È come se l’auto che fungesse da “tessera” o “app” per passare i dati di identificazione. Un piccolo tassello per rendere ancora più fluida l’operazione di ricarica“.

In Spagna problemi con Ionity, Iberdrola e Zunder

“Gli unici problemi sono stati in Spagna. Anche se, sempre in Spagna, sono riuscito a caricare con Iberdrola senza problemi su una colonnina 50 kW con scheda Skoda“.

una stazione Ionity caricava a 19 kW , (saputo dal servizio clienti che il problema era conosciuto e doveva intervenire il tecnico): mi sono spostato su altra colonnina

, (saputo dal servizio clienti che il problema era conosciuto e doveva intervenire il tecnico): mi sono spostato su altra colonnina problemi a caricare in colonnine HPC nuove di due operatori non piccolissimi, Iberdrola e Zunder. In zona Vitoria-Gasteiz ce n’erano tante, e visibili dall’app Skoda. Provando più colonnine dei due operatori e contattando i servizi clienti non c’è stato verso di farle partire, né con app, scheda o plug&charge. Anche dopo il riavvio da remoto della colonnina. Ho risolto con altro operatore. Si poteva scaricare la loro app e registrarsi come suggerito dai servizi clienti, ma era una questione di principio. Però ho ancora aperta la questione con il servizio clienti Skoda, visto che risultavano utilizzabili.

