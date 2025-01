In Spagna alleanza in 5 punti per l’elettrico

In Spagna alleanza in 5 punti per sviluppare la mobilità elettrica: l’hanno firmata il costruttore locale, Seat- Cupra (VW), il governo e tre Comunità autonome.

In Spagna alleanza pubblico-privato (Seat): “Questo è il futuro…”

A differenza dall’Italia, la Spagna è fermamente convinta che il passaggio alle emssiomi zero dal 2035 sia un passo avanti fondamentale. E lavora da una parte per attrarre nuovi investimenti nella produzione di auto elettriche e dall’altra per far crescere le vendite nel Paese. È su questa seconda direttrice che va l’accordo siglato da Seat, Ministero dell’Industria e Comunità Autonome di Catalogna, Valencia e Navarra. Strada da fare ce n’è tanta: nel 2024 in Spagna le elettriche hanno raggiunto una quota di mercato del 5,7%, che è sì superiore rispetto al 4,2% dell’Italia, ma lontanissima dal 15,4% dell’Europa. “Nel marzo 2021 abbiamo promesso di elettrificare la nostra azienda e di mettere la Spagna su ruote elettriche. Da allora, abbiamo lavorato duramente per trasformare questo obiettivo in realtà. Tuttavia, il mercato non riesce a decollare: quest’anno il 25% dei veicoli venduti in Europa dovrebbe essere 100% elettrico e siamo solo a metà strada. In Spagna siamo molto più lontani, con poco più del 5%, e non c’è alcun segno di miglioramento”, ha spiegato Wayne Griffiths, n.1 di Seat-Cupra.

Obbiettivo: andare ben oltre il 5,7% di quota di mercato

Ecco i 5 punti: 1) Incentivi efficaci per l’acquisto di veicoli elettrici, nonché misure fiscali e piani di aiuti complementari a livello regionale. Con misure per le flotte delle aziende private e delle società di noleggio, che potrebbero poi creare un mercato di auto elettriche di seconda mano. 2) Potenziamento dell’infrastruttura di ricarica, favorendo l’installazione di nuove colonnine. E creando una piattaforma digitale unica e utile per gli utenti che consenta l’accesso a qualsiasi punto di ricarica, indipendentemente dal gestore. 3) Utilizzo di veicoli elettrificati nelle flotte pubbliche. 4) Comunicazione positiva sui vantaggi dei veicoli elettrici, ponendo fine ai falsi miti che circondano il loro utilizzo. 5) Creazione di un gruppo di lavoro formato dalle Comunità Autonome di Catalogna, Navarra e Valencia, insieme ad altre amministrazioni e attori privati.

