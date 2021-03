In Spagna 500 mila citycar EV per Volkswagen. E l’Italia?

In Spagna dal 2025 Seat produrrà 500 mila elettriche all’anno, da vendere con il proprio marchio e con gli altri brand del Gruppo Volkswagen. E l’Italia…?

In Spagna anche una grande fabbrica di batterie

Si tratta di auto che avranno prezzi compresi tra 20 e 25 mila euro. Con dimensioni più vicine a quella della Polo che a quelle delle piccole elettriche che attualmente vengono prodotte a singhiozzo, come la Volkswagen e-Up. Il progetto prenderà il via nel 2025, ma conoscendo i tedeschi c’è da credere che non si sposteranno di una virgola da quanto annunciato dal numero uno di Seat, Wayne Griffiths. E riprende (spostandolo molto più avanti nel tempo) quanto comunicato a suo tempo da Luca de Meo quando ancora era presidente della Seat. Allora la data prevista era il 2022. Poi, con il passaggio del manager italiano alla Renault, tutto era stato congelato e sembrava che il progetto citycar elettriche fosse passato a Volkswagen Anhui, la consociata cinese. Ora si riparte, con il traguardo fissato di qui a 4 anni. Non solo: si sta già parlando di una nuova fabbrica catalana per costruire le batterie. E sarebbe già stata avviata un’interlocuzione con la UE per finanziare l’investimento.

Torino per Stellantis come Barcellona per VW?

Per il sistema industriale spagnolo si tratta di una bella polizza sul futuro. A Martorell mezzo milione di citycar EV non verrà solo costruito, ma progettato e sviluppato. La data del 2025 per l’inizio produzione, ovviamente, non è messa a caso. Per quell’epoca si pensa che i costi delle batterie e l’autonomia renderanno una citycar elettrica ormai competitiva con le concorrenti dotate di motori tradizionali. Ancora un po’ più care nell’acquisto, ma molto meno costose da gestire, tra costo dell’energia e manutenzione.

Gli investimenti che il Gruppo Volkswagen concentra su Barcellona fanno riflettere a quel che succederà agli stabilimenti italiani con la nascita del Gruppo Stellantis. Abbiamo scritto più volte che Mirafiori ha una vocazione storica per lo sviluppo delle citycar, vocazione confermata dallo sviluppo di un modello promettente come la 500 elettrica. Perché non progettare e costruire a Torino anche le piccole elettriche di Peugeot e Citroen, oltre che un’eventuale nuova Lancia Y? Su questo dovrebbero impegnarsi governo, regione e sindacati, come ha fatto con successo la politica spagnola.