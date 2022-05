In Sicilia con la Twingo: si può fare, a patto che…

In Sicilia con la Twingo, partendo da Aprilia: si può fare e Mario l’ha fatto, divertendosi anche. A patto che ci si organizzi per ricariche e…velocità. Chi volesse raccontare i primi viaggi lunghi in EV, può scrivere a info@vaielettrico.it

di Mario Baldazzi

“ A lla fine l’ho fatto. Twingo carica al 100% con due persone a bordo e bagagli per un peso totale di circa 250 kg. È stato il primo spostamento fatto con un’auto progettata espressamente per città e caricata come un Suv, per cui non ho calcato il piede rimanendo sul sicuro “ .

In Sicilia con la Twingo / Nell’isola le colonnine ci sono

“ Aprilia ore 5, partenza destinazione Civitavecchia. Totale 108 km. fra Ss 148, GRA, autostrada per Fiumicino, autostrada per Civitavecchia con uscita sulla Sp 7b. Su via dell’Immacolata (traversa a destra della Sp 7b) sosta alla colonnina Enel X (usata solo per vedere se funzionava e fare colazione al bar). Venti minuti per caricare lo stomaco e la batteria (da 40% a 70%). Imboccata la Sp 3a con arrivo al terminal GNV per i documenti di viaggio. Imbarco ore 8 e partenza ore 9. Relax in cabina e giretti in nave per passare il tempo fino allo sbarco a Termini Imerese verso le 22 e 30. Presa la Ss 113 fino alla colonnina Be Charge a circa 400 metri dall’autostrada E90 direzione Messina. Sosta di 30 minuti per portare la batteria al 100% restando in auto a vedere parte di un film. Partenza verso Falcone (150 km circa) e sosta (prudenziale) a Santo Stefano di Camastra con ricarica ad una Enel X nel parcheggio comunale (via Umberto I) “ .

Ogni ricarica un cornetto: non è che l’elettrico farà ingrassare…?

“ La sosta perché ho aumentato la velocità da 80 a 90 km/h per vedere come variava il consumo. E, malgrado la strumentazione indicasse ancora quasi 100 km di autonomia, ho preferito essere prudente (altro cornetto e dolcetti vari in un bar a 100 metri dove discutevano di una partita). Francamente se fosse stato giorno non mi sarei fermato, ma di notte… Arrivato a destinazione alle 2 e l’amico Luciano, panettiere vicino di casa, stava infornando oltre al pane anche i cornetti… Ho messo in carica la Twingo nel garage e sono andato a dormire con un pensierino della sera: non è che tutti questi cornetti mi faranno ingrassare? Più che un tour, si è trattato di un semplice trasferimento dalla casa in Aprilia alla casa in Sicilia. Ho usato sempre la modalità ECO ed ho mantenuto una velocità costante di crociera di 80 km/h fino a Civitavecchia e di 90 in Sicilia “ .

In Sicilia con la Twingo / Un punto di batteria uguale a 2 km