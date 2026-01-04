In Sicilia al via il parco agrivoltaico più grande d’Italia: da 225 MW

A Vizzini, in Sicilia, si avvicina alla meta il parco agrivoltaico più grande d’Italia. Un’idea coltivata dal 2018, autorizzata nel 2023, quando ne abbiamo scritto parlando di un parco fotovoltaico con investimenti in forestazione e tutela della biodiversità. Ora European Energy, l’investitore danese, parla di produzione energetica su larga scala e uso agricolo: agrivoltaico. La scelta definitiva di investimento, come sottolineano gli stessi imprenditori, è arrivata con l’aggiudicazione di un’asta CfD statale che garantisce al produttore un prezzo stabile per l’elettricità prodotta.

Un parco da 200 ettari da 225 MW

Occuperà 200 ettari e avrà una potenza installata di 225 MW il «più grande parco solare d’Italia», da realizzare vicino a Vizzini, in Sicilia, in prossimità della nuova stazione elettrica di Terna. Un elemento che valorizza ulteriormente l’investimento di European Energy. Dopo diversi anni l’impianto è ora in fase di realizzazione grazie alla vittoria, da parte dell’operatore, di un’asta CfD del governo italiano.

Il Contract for Difference è un contratto in cui lo Stato garantisce al produttore di energia rinnovabile un prezzo stabile per l’elettricità prodotta. Si definisce un prezzo di riferimento (strike price): se il valore di mercato scende al di sotto di quel valore, lo Stato paga la differenza al produttore; se invece è superiore, è il produttore a restituire la differenza allo Stato. Si tratta di una politica che riduce il rischio economico per chi investe in grandi impianti rinnovabili e permette allo Stato di mantenere sotto controllo i costi dell’energia nel lungo periodo. Un sistema che accelera la realizzazione di nuovi impianti.

Il precedente dell’impianto pugliese di Troia

L’investimento si basa sull’esperienza maturata in Italia. In una nota, infatti, la società cita «l’impianto a connessione unica più grande della Penisola, a Troia». Il progetto di Vizzini punta a integrare la produzione di energia solare industriale con l’attività agricola: le strutture fotovoltaiche sopraelevate permetteranno infatti la continuità delle coltivazioni, come previsto anche dal nuovo decreto dedicato alle aree idonee e all’agrivoltaico. L’avvio della produzione è previsto per la fine del 2027.

«Il progetto Vizzini dimostra la capacità di European Energy di sviluppare iniziative rilevanti nel mercato italiano in evoluzione. Il design integrato mostra come sia possibile mantenere l’uso agricolo in impianti fotovoltaici su larga scala», afferma Alessandro Migliorini, Country Manager Italia.

Da European Energy sottolineano inoltre che «una volta operativo, diventerà il più grande parco solare italiano, superando gli impianti finora collegati alla rete e contribuendo in modo significativo alla capacità rinnovabile nazionale». Thorvald Spanggaard, Vicepresidente esecutivo, evidenzia anche la sostenibilità economica del progetto: «Il risultato dell’asta FERX garantisce stabilità dei ricavi a lungo termine».