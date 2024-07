In sette città americane arriva la colonnina da marciapiede

Novità dagli Usa per la ricarica in strada. E’ un’idea di it’s electric, società con sede a Brooklyn, che l’introdurrà in sette città americane. La soluzione prevede che la colonnina da marciapiede (lenta, di Livello 2) sia allacciata agli edifici prospicienti.

I ricavi della vendita di energia sono condivisi tra condominio e it’s eletric che finanzia l’installazione e contabilizza i consumi. Una soluzione semplice che velocizza il processo di installazione e bypassa il coordinamento delle amministrazioni comunali.

Allacci e ricavi condivisi con gli edifici prospicenti. Tutto il resto a carico di it’s electric

Attraverso partnership con le città, it’s electric gestisce l’installazione, il funzionamento e la manutenzione dei caricabatterie senza alcun costo per i comuni o i proprietari degli edifici.

Ora it’s electric ha chiuso un round di finanziamento iniziale da 6,5 ​​milioni di dollari, portando il finanziamento totale dell’azienda a oggi a 11,8 milioni. La raccolta sosterrà le distribuzioni in sette città degli Stati Uniti nel 2024, tra cui Boston, Los Angeles, Detroit, Jersey City e San Francisco.

Tiya Gordon, co-fondatrice e COO di it’s electric spiega: «La nostra missione è rendere la ricarica facile, comoda e accessibile non solo per gli automobilisti, ma anche per le città, fornendo a tutti la strada per passare all’elettrico».

Si tratta infatti di una soluzione altamente scalabile che porterà rapidamente la ricarica a bordo strada ai milioni di automobilisti cittadini che non dispongono di un posto auto privato.

Un’idea che piace a Uber per i conducenti elettrici di ridesharing

La soluzione ha destato l‘interesse di Uber. Camiel Irving, GM di Uber US & Canada ha affermato: «I conducenti di rideshare elettrici riducono le emissioni fino a quattro volte di più rispetto agli automobilisti normali, ma molti non hanno parcheggi fuori strada e opzioni di ricarica domestica. itselectric sta innovando per affrontare questo problema ed espandere la ricarica notturna sul ciglio della strada, aiutando più conducenti a passare con sicurezza all’elettrico».

