In sella a Zero Motorcycles, come dove e quando

Chi critica le moto elettriche senza averle mai provate ha una nuova occasione per giudicare a ragion venduta; la offre Zero Motorcycles partecipando alla nuova edizione dell’Efficiency Tour, un evento organizzato da SunCity e diviso in tre tappe italiane.

Si parte il 18 maggio dall’Autodromo del Levante di Bari, dove professionisti, tecnici, ingegneri e tutte le figure del settore energetico sono invitati a discutere di decarbonizzazione e sostenibilità ambientale.

ll top di gamma di Zero Motorcycles

Ai partecipanti Zero Motorcycles offrirà la possibilità di provare dal vivo alcuni modelli top della sua gamma, come i modelli Zero SR/F e Zero SR/F, le due punte di diamante del brand californiano. Si tratta di moto tecnologicamente avanzate, altamente configurabili, e dalle grandissime prestazioni.

Tra i nuovi modelli Zero presenti alla kermesse ci sarà anche la FXE, una supermotard avveniristica che coniuga potenza, design e tecnologia. Durante i test drive saranno approfonditi, inoltre, gli aspetti tecnologici e prestazionali dei veicoli e le potenzialità di questo settore in forte crescita, per offrire ai partecipanti una formazione completa (leggi) sulla mobilità elettrica.

Debutto a Bari, poi Modena e Latina

Dopo la tappa di Bari, sarà la volta di Modena il 21 giugno, per poi concludere l’Efficency Tour a Latina il 7 luglio.

Tutti i dettagli a questo indirizzo.

