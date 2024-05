Anche in Sardegna c’è una ricarica da sogno. Una piccola azienda alla periferia dell’impero, zona industriale di Nuoro ovvero uno dei capoluoghi di provincia più piccoli d’Italia, offre tariffe di ricarica per le auto elettriche ad un terzo del prezzo dei grandi operatori: 0,39 euro per ricarica da 180 kW e solo 0,30 a 50 kW e 22 kW.

Piccolo ma creativo imprenditore Giampiero Pittorra, titolare di Tetto Solare, agli automobilisti offre anche self bar, area relax, padel e pickleball. Dimostra tre cose: si può vendere energia a prezzi ragionevoli, lo possono fare piccole imprese e la Sardegna può mettere a rendita il suo sole nella ricarica dei veicoli elettrici.

L’imprenditore: “Non è una provocazione, c’è margine grazie all’energia autoprodotta”

Giampiero Pittorra, con la sua Tetto Solare specializzata in impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, condivide la visione sul futuro della mobilità elettrica e delle energie rinnovabili con Vaielettrico. L’elemento chiave è il sole. “Quando la sera preleviamo energia dalla rete paghiamo il nostro fornitore e non c’è margine di profitto. Invece, vendendo durante il giorno, otteniamo il margine” ci dice.

Potrebbe andare meglio: “Voglio investire in accumulatori per superare il 50% di oggi e arrivare – se non al 100% – almeno al 80% di energia prodotta da noi. Questo modello si può replicare in tanti altri siti“.

Il menù della stazione: energia e servizi

Il concetto non è nuovo, c’è da tornare indietro agli anni cinquanta e a tutto l’impegno speso nelle stazioni di servizio. Oggi si può, anzi è necessario farlo, anche in contesti urbani. Così Gian Franco offre ricariche a “prezzi ragionevoli“, riparo delle auto, “le colonnine sono tutte al coperto“, e ristoro ai proprietari:”self bar, area relax, padel e pickleball“. Per tutte le esigenze: anche per chi non ha tempo per il relax e vuole lavorare al pc in un ambiente confortevole.

In tanti ne parlano bene: “Tante recensioni positive su Next Charge, con una media di 4,7 stelle. Questo è solo l’inizio; c’è ancora molto da fare“.

Bene per l’imprenditore che viaggia in elettrico da anni come abbiamo documentato nel 2019 (leggi qui).

Puntare sull’economia per fare ecologia

Il concetto di sostenibilità per l’imprenditore di Nuoro non riguarda solo l’ambiente, ma anche l’economia. “Se non riusciamo a rendere economicamente sostenibile la mobilità elettrica, diventa complicato far decollare il sistema“.

“Tra sole e vento, abbiamo un esubero di energia nelle ore di punta eppure le colonnine di ricarica pubbliche funzionano con tariffe da 0,89 euro. Dobbiamo prepararci a un mondo in cui l’energia sarà più abbondante e accessibile rispetto al gas o al petrolio. È importante che i grandi colossi, che ricevono fondi pubblici e dominano il mercato, mettano a disposizione energia a tariffe ragionevoli“.

Il biorario per ricaricare durante il giorno

Pittorra propone un sistema di tariffe dinamiche: “Una sorta di biorario, dove si paga di meno in determinate fasce orarie. Manca ancora un progetto di ampio respiro che affronti il problema energetico a livello nazionale”.

Nonostante gli ostacoli e le risorse significative per fare impresa, Pittorra è fiducioso: “Se una persona comune può farlo, allora è possibile. Con i finanziamenti adeguati, possiamo replicare queste stazioni ovunque. Soprattutto lungo arterie stradali importanti. Anche a Nuoro ci sono i presupposti per uno sviluppo solare. Mancano i veicoli elettrici, ce ne sono ancora pochi, questo il problema“.

La sua testimonianza e il successo dell’iniziativa, seppur nei limiti di una filiera che ancora deve decollare, fanno ben sperare nelle possibilità di mettere a rendita sole e vento in un isola come la Sardegna che ne ha in abbondanza.

