In Salento con la 500e: 676 km consumando…

di Jessica Lucia

Per chi fosse curioso e volesse capire 𝑆𝐸 e 𝐶𝑂𝑀𝐸 sia possibile affrontare un viaggio così lungo in elettrico, ho voluto riportare qui qualche dettaglio in più a livello di 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒊 e 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒊. Nello specifico vi racconto della 𝟓𝟎𝟎𝒆 che ho guidato io monitorando tappa per tappa batteria, km percorsi, tempi di ricarica… E tutto ciò che spesso mi sento chiedere ogni qual volta qualcuno viene a conoscenza del fatto che guido un’auto elettrica. Prima di tutto c’è da dire che, per ovvi motivi, quello dei lunghi viaggi non è certo il cavallo di battaglia di una city car pensata principalmente per gli spostamenti quotidiani. E quindi dotata di una batteria relativamente piccola (42kwh), se pensate di voler spaccare l’Italia in una volta sola. Ebbene, nonostante ciò, la piccola 500e mi ha sorpresa piacevolmente. Tenendo bene la carica/scarica, in modo perfettamente lineare alla modalità di guida e alle condizioni metereologiche del momento.

Spesa per le ricariche: €45,88

“ Questo viaggio è stato caratterizzato da diversi 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑖. Nubifragi dove non si vedeva ad un palmo dal faro, tratti di strade e autostrade con lavori in corso e cambi di corsia con velocità ridotte e limitate. Non poche situazioni, quindi, che hanno rallentato il mio viaggio. I valori che vi riporto possono quindi essere presi in cosiderazione come esempio di quanto possa costare in termini di tempo e denaro un viaggio di questo genere guidando una 500e nel ᴄᴀsᴏ ᴘᴇɢɢɪᴏʀᴇ. Sono partita da casa con una carica del 𝟭𝟬𝟬%. Per percorrere 𝟲𝟳𝟲 𝗸𝗺 con la mia 𝟱𝟬𝟬𝗲 ho impiegato:

– 𝟖 𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝟐𝟑 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐢 di guida (compresi tutti gli imprevisti di cui sopra)

– 𝟏 𝐨𝐫𝐚 𝐞 𝟒𝟗 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐢 di ricarica (1 ricarica in più non necessaria)

Per un totale di:

– 𝟕𝟑,𝟗𝟕 𝐊𝐰𝐡 caricati durante il viaggio per ben 𝟓𝟑,𝟕𝟐𝟑 𝐤𝐠 𝐝𝐢 𝐂𝐎𝟐 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐚𝐫𝐦𝐢𝐚𝐭𝐢