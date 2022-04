In questo video le prima pieghe della Ducati V21L

Ecco il primo video della Ducati elettrica V21L che equipaggerà dal 2023 i team del campionato mondiale FIM MotoE. Ritrae i test condotti sul circuito di Vallelunga con in sella Alex De Angelis, appena ingaggiato da Borgo Panigale per lo sviluppo, accanto ad Emanuele Pirro che l’aveva pilotata in dicembre a Misano.

Il prototipo battezzato provvisoriamente V21L ha già alle spalle quattro mesi di affinamento e test su alcuni dei principali circuiti italiani. Ma l’azienda non ha ancora sciolto il riserbo sulle caratteristiche tecniche e sulle prestazioni.

Parlando al convegno di Vaielettrico “Il powertrain elettrico su strada (e in pista): i protagonisti” Simone Di Piazza, Innovation Manager Ducati, ha dichiarato però che la Ducati V21L adotterà «soluzioni molto diverse rispetto alla moto attuale. L’approccio progettuale è totalmente nuovo». Per “moto attuale” deve intendersi Energica Ego Corsa, rispetto alla quale la Ducati da competizine «avrà meno componenti, quindi peserà meno e questo andrà a vantaggio delle prestazioni in pista”.

Il bolide Energica attualmente in dotazine ai team di MotoE raggiungere in gara una velocità massima di 257 km/h. E’ spinta da un motore elettrico da 110 kW (147 CV) raffreddato a liquido con una coppia di 220 Nm.