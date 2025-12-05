Premium

il5 Dicembre 2025
In Polonia con la Kona: consigli di ricarica?

In Polonia con la Kona
I percorsi suggeriti da Via Michelin. I tempi di percorrenza indicati non tengono conto delle soste di ricarica.

In Polonia con la Kona: consigli di ricarica? Li sollecita Massimo, un lettore che pianifica un viaggio da quelle parti con la sua Kona 64 kWh. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

in polonia con la KonaIn Polonia con la Kona: chi ha già viaggiato da quelle parti mi aiuta a pianificare il viaggio?

“Salve redazione di Vaielettrico, grazie per il vostro servizio di informazione. Avrei una richiesta per voi e per tutta al community. Ho urgente necessità di valutare la fattibilità di un viaggio da Treviso a Varsavia con la Hyundai Kona 64 kWh di famiglia. Potete darmi consigli e magari esperienze di chi ha già viaggiato in elettrico da quelle parti? Grazie”.  Massimo Bonato

Non è il paradiso dell’elettrico, urgono consigli

Risposta. Diciamo subito che la Polonia non è il paradiso dell’auto elettrica e non gode di grande fama quanto a rete di ricarica. Il database Electromaps (non aggiornatissimo), contiene per esempio solo  3.868 stazioni disponibili in tutto il Paese. Specificando che la zona di Varsavia è di gran lunga la più attrezzata, come ovvio, e offrendo una mappa regione per regione. Facciamo appello alla community, in particolare a chi ha viaggiato da quelle parti, per fornire espereinze concrete e consigli. Anche per capire quali app è meglio utilizzare, in Polonia e lungo il percorso. E magari con quali prezzi. Grazie fin d’ora.

In Polonia con la KOnaMolti concessionari non consegnano l'auto col bonus: ecco perchè

Redazione
il5 Dicembre 2025
