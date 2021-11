In panne con la Volkswagen ID.3: lo sfogo di Marco

In panne con la Volkswagen ID.3: Marco, un lettore di Venezia, racconta la sua frustrazione, legata anche alla mancanza di un’auto sostitutiva. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vielettrico.it

In panne con la Volkswagen dopo 7 mila km per “anomalia alla trazione”

“Come proprietario di una Volkswagen ID.3 vorrei portarvi la mia esperienza sul disastroso servizio assistenza. Mi sono avvicinato al mondo dell’elettrico quasi per caso, consultando amici che avevano già fatto questo passo. E in poco tempo ho deciso di acquistare con finanziamento una ID.3 Business. Seguivo già alcuni casi di guasto nei vari forum e ad un certo punto ci sono caduto dentro pure io. Dopo 7.000 km, la mia ID.3 comincia a dare qualche allarme di anomalia alla trazione, in giallo. Allarme che sparisce puntualmente dopo il riavvio del sistema. Ho contattato l’officina di Venezia dove ho comprato l’auto. Senza nemmeno fare un controllo, mi liquidano dicendo che se il messaggio di errore sparisce loro non possono farci niente. Sta di fatto che dopo qualche settimana, nel periodo peggiore per le ferie (agosto), la mia ID.3 mi lascia a piedi definitivamente. Questa volta ho contattato l’assistenza stradale, che ha spedito l’auto con il carro-attrezzi nella prima officina Volkswagen più vicina“.

In panne con la Volkswagen: “Niente auto sostitutiva”

“Dopo una prima analisi e scarico dati, l’auto viene inviata ad un secondo centro di assistenza, in grado di mettere mano sulle parti ad alta tensione. I pezzi di ricambio arriveranno dopo un mese e la riparazione richiede 10 settimane, per attesa del mio turno. C’è ancora poca esperienza nella riparazione delle auto elettriche e poco personale qualificato. La cosa che mi ha dato più fastidio è che in tutto questo tempo non ho avuto nemmeno un’auto sostitutiva. Per Volkswagen siamo dei beta tester delle loro auto e ce ne assumiamo tutti i rischi in caso di guasto. A metà ottobre mi ritornano l’auto.. e giusto a distanza di 3 settimane ecco ricomparire anomalie alla trazione e all’impianto elettrico. Sono nella disperazione. Dovrò riportare l’auto in officina e aspettare chissà quanto altro tempo. In più sto considerando di cambiare auto prima della scadenza dei 3 anni di finanziamento.. scelta non facile e comunque dispendiosa. Marco Drigo.

La rete di vendita vive con fastidio questi inciampi

Risposta. Ci siamo già occupati dei “difetti di gioventù” (così li ha definiti la stampa tedesca) della Volkswagen ID.3. Anche il nostro collaboratore Paolo Mariano ne sa qualcosa (qui l’articolo), come un lettore milanese a cui il display di bordo segnalava una “anomalia ai freni”. Ed è vero che nei forum dedicati a questa vettura ci sono altri racconti di problemi al software che hanno creato problemi ai primi proprietari. Non sarebbe serio, in assenza di statistiche più compiute, dare un giudizio sulla prima elettrica VW del nuovo corso. Una cosa però ci sentiamo di dire: non possono essere i clienti a subire i disagi legati a queste problematiche. La Casa tedesca, come la concorrenza, è entrata in un terreno nuovo in cui ci può stare di andare incontro a incidenti di percorso. Ma è evidente che la rete di vendita (e assistenza non è attrezzata per affrontare queste situazioni, spesso complicate. Tanto più che molti concessionari sono ancora palesemente scettici sull’elettrico e vivono queste situazioni con evidente fastidio.

