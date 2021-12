Quattro giorni sulle montagne della Valtellina, a bordo del Suv 100% elettrico Aiways U5. Abbiamo avuto il piacere di poter provare, in condizioni abbastanza impegnative, il nuovo Suv cinese importato in Italia dal Gruppo Koelliker. La vettura ci è piaciuta, ecco nel dettaglio quanto è costata la vacanza in termini di ricariche alle colonnine e il consumo.

Aiways U5, in Valtellina con autonomia ridotta

Siamo partiti dalla provincia di Milano con destinazione Busteggia, in provincia di Sondrio. Lì ci attendeva il nostro alloggio, per una distanza percorsa di circa 130 km. Impegnativa ma nemmeno troppo, per un Suv che dalla casa madre dicono abbia un’autonomia di 410 km. Chiaramente un dato che non tiene conto di situazioni di viaggio molto più complesse, come la nostra. Tanto è vero che, su strade di montagna, con riscaldamento sempre acceso, bagagliaio pieno e quattro persone a bordo, abbiamo constatato che si arriva a circa 290/300 km in modalità eco. Che tutto sommato è un’autonomia più che buona per un veicolo con target famiglia.

Il viaggio tra i monti valtellinesi, primo giorno

Nulla da dire su performance e stile di guida, che ci sono piaciuti molto. La vettura è assai agile, ha un giro di sterzo notevole e un passo dinamico e piacevole. Il motore, da 150 kW (204 CV) di potenza, non ha avuto particolari problemi nel percorrere anche ripidi tratti in salita in montagna, così come ha tenuto molto bene nella fase di discesa.

Arrivati a Sondrio abbiamo effettuato una piccola pausa pranzo, visto che l’alloggio sarebbe stato pronto solo nel pomeriggio. E qui abbiamo approfittato delle innumerevoli colonnine presenti (davvero un plauso a tutta la Valtellina, decisamente un passo avanti) per una piccola, rapida, ricarica presso uno stallo di Be Charge. Poi ci siamo recati nel vicino comune di Castione Andevenno, distante appena 7 km, dove era presente un centro commerciale approfittando per una seconda ricarica (la prima era costata 2,19 euro, questa 3,85). Poi il rientro a casa e serata in pizzeria. Con due bimbe al seguito non potevamo di certo strafare.

Secondo giorno, senza ansia da ricarica

Il secondo giorno ci ha portato a Mazzo di Valtellina, distante 33 km, per ammirare i mercatini locali. Non abbiamo ricaricato l’auto né la notte precedente, né a Mazzo. Avevamo ancora oltre il 50% di ricarica, motivo non ce n’era. Sta di fatto che rientrando a casa abbiamo deciso di fare un giro a Tirano: prima pranzo e poi visita alla basilica, con relativa ricarica gratuita presso il Lidl locale: se si aguzza l’ingegno, si può anche risparmiare. Rientrati a casa, abbiamo deciso nuovamente che non c’era bisogno di ricaricare l’auto e abbiamo aspettato per farlo il mattino seguente, quando ci siamo recati al supermercato per la spesa (costo € 7,60). La sera, poi, cena in centro a Sondrio: abbiamo parcheggiato l’auto in un parcheggio sotterraneo dove, meravigliandoci, abbiamo trovato sì la colonnina che cercavamo, ma abbiamo anche constatato che era gratuita! E il rientro a casa, con la pancia piena, è stato ancora più piacevole.

Ultimo giorno, a 1200 metri d’altezza

L’ultimo giorno di vacanza siamo stati ad Aprica (distanza 30 km), località a 1200 metri di altezza. Qui abbiamo trovato una colonnina (l’unica in tutto il paese) di Acel Energie. Giro ai mercatini e auto in carica (spesa di 9,34€ ). Al ritorno, auto nuovamente in carica per tutta la notte (12,46 € il costo) per rientrare poi su Milano la mattina seguente. In totale, abbiamo percorso circa 450 km, spendendo 35,44 euro in ricariche, per un costo a chilometro di circa 0,077 euro a km.

Considerazioni finali, bene la Aiways U5, peccato le colonnine…

Non abbiamo mai avuto problemi né con l’auto, né con le colonnine, grazie ad app come Nextcharge e similari. Certo, ci sarebbe piaciuto trovare delle colonnine con ricarica rapida, per constatare se effettivamente in 35 minuti l’auto poteva arrivare al 100% di batteria. Questo non è stato possibile ma comunque abbiamo potuto trascorrere la nostra vacanza in serenità e senza affanni, senza la famosa ansia da ricarica sul groppone. Alla domanda se la Aiways U5 è un’auto da comprare, rispondiamo: con un listino che parte da 41.790€, a questa stregua il rapporto qualità/prezzo è davvero interessante. Non aspettiamoci grandi cose dall’abitacolo, con una plancia minimalista e lineare che ospita lo schermo per la strumentazione (diviso in tre parti) e quello per l’impianto multimediale.

Certo, su alcuni dettagli bisogna lavorare. Come la plancia che non ha uno spazio dove poter riporre lo smartphone. Essenziale, anche banalmente solo per impostare il navigatore visto che a bordo non è presente se non tramite collegamento con Apple Car e Android Car. E poi le quattro frecce riposte, chissà perché, nel sottotetto. E un menu di navigazione dello schermo che non prevede la lingua italiana nelle sue impostazioni. Infine il bagagliaio della Aiways U5. Non è molto capiente (432 litri a divano in uso) ma il vano da 45 litri alloggiato sotto il cofano anteriore è davvero utile.

