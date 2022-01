In monopattino in autostrada: immagini choc dalla Liguria

In monopattino in autostrada: è successo anche questo. La scena è stata ripresa nel tratto ligure della A12, vicino a La Spezia, da un automobilista incredulo.

In monopattino in autostrada “Questa è allucinante…”

Non è la miglior pubblicità per i monopattini, spesso nel mirino per i problemi di sicurezza (legati a comportamenti irresponsabili) che hanno indotto il governo a continui giri di vite. Queste immagini, postare dall’emittente ligure Primo Canale, lasciano comunque di stucco. Si vede un uomo in monopattino procedere tranquillamente nella corsia di emergenza, fino a imboccare l’uscita di una stazione di servizio. Dice tutto il commento dell’uomo che, sbigottito, ha accostato con l’auto per riprendere la scena con il telefonino: “Non ci credo, dovete vedere questa perché è allucinante. Questo qui si è fatto da La Spezia a Santo Stefano in monopattino in autostrada. Tutti noi ce li abbiamo i fenomeni“. Non è chiaro che cosa ci facesse lo sciagurato in A12. Ovvero se sia entrato e uscito, da casello a casello. O se piuttosto, per ipotesi, avesse il monopattino a bordo di un auto e l’abbia usato per raggiungere la stazione di servizio e chiedere aiuto.

Il precedente: un 20enne in A14 da Rimini a Cesena

Non sappiamo neppure se la Polizia Stradale, sempre molto pronta in questi casi, sia stata allertata. Di certo non si tratta comunque del primo caso. Due anni fa un precedente in Romagna. Entrato a Rimini Nord, direzione Cesena, un ventenne del luogo in monopattino elettrico ha tranquillamente percorso una decina di km in autostrada. Non è arrivato a destinazione solo perché una pattuglia della Polizia Stradale l’ha intercettato e bloccato in prossimità di una stazione di servizio. Il ragazzo si è giustificato dicendo che temeva di arrivare in ritardo a un colloquio di lavoro. La Stradale ha caricato in macchina lui e il monopattino e l’ha condotto in centrale per gli accertamenti. La bravata gli è costata solo 41 euro di multa, secondo la cronaca de Il Resto del Carlino. Ma il monopattino è stato sequestrato per accertamenti sulla regolarità del mezzo, con rischio di confisca.