In Mercedes EQA 250 a 90 km/h: risparmi e relax. Val la pena correre?

Stefano si è divertito a testare la sua Mercedes EQA 250 a 90 km/h in scia a una camion: ha consumato nulla e ha viaggiato in tutto relax. E ci chiede: val la pensa correre ai 130? Inviate le vostre domande a info@vaielettrico.it

“ Mi chiamo Stefano,

occasionalmente leggo i vostri articoli che trovo molto interessanti. Uno di questi riguardava proprio lo stesso mio modello di auto consegnato poco più di un anno fa’: Mercedes EQA 250.

“L’autonomia dichiarata è quella reale, anzi…”

Un vostro lettore scrisse che era rimasto molto deluso dall’autonomia, a suo dire non veritiera, di quanto dichiarato da Mercedes. Io percorro quotidianamente 50/80 km al giorno su tratto misto con un 10% di tratti autostradali; in estate (condizionatore sempre acceso) consumo in media 15/16 kWh per 100 km, in inverno con pre-riscaldamento programmato inserito (entro in auto al calduccio), consumo in media 20/21 kWh per 100 km. Ebbene dopo 34.000 km la mia EQA mi da’ ancora un’autonomia di 508 km (misurata nel periodo estivo); la casa madre Mercedes Benz ne dichiara 426. A conferma di quanto vi dico allego lo screenshot della sua app..

Voglio inoltre fare una considerazione che riguarda un po’ tutte le auto elettriche.

E a 90 km/h ho fatto quasi 10 km con un kWh

Per divertimento quest’estate mi sono piazzato con la mia Mercedes EQA dietro un camion per 14km ai 90 km/h; ho attivato il cruise control adattivo viaggiando in tutto relax e sicurezza; il consumo dell’auto era di 11,3 kWh/100 km (vedere foto allegata), mentre se viaggio alla velocità di 130 km/h la mia auto consuma 22/23 kWh/100 km.

Domanda: conviene viaggiare ai 130 km/h, fermarsi quasi il doppio delle volte perdendo ogni volta circa 30 minuti nella ricarica di 300 km o prendersela comoda e ogni tanto sbirciare il panorama?. Meditiamo gente, meditiamo. „ Stefano Mambriani

Stessa auto, stesse conclusioni: ottima

Risponde Massimo Degli Esposti- Caro Stefano, grazie per questa testimonianza, che aprezzo per due motivi. Il primo, strettamente personale, riguarda la conferma di quanto scrissi più di un anno fa al termine della mia esperienza alla 1000 Miglia Green 2021 proprio a bordo di una Mercedes EQA 250 (mix molto ben equilibrato fra prestazioni, flessibilità, comfort, facilità di guida e, perchè no?, rapporto qualità-prezzo. Caro Stefano, grazie per questa testimonianza, che aprezzo per due motivi. Il primo, strettamente personale, riguarda la conferma di quanto scrissi più di un anno fa al termine della mia esperienza allaproprio a bordo di una leggi qui ). La ritengo tuttora una delle migliori auto elettriche che abbia guidato grazie a unfra prestazioni, flessibilità, comfort, facilità di guida e, perchè no?, rapporto qualità-prezzo.

Il secondo motivo riguarda la lucidità con la quale affronta la solita questione del divario fra autonomia dichiarata e autonomia reale. Divario che non è un’esclusiva della EQA e nemmeno delle auto elettriche, ma è di tutte le auto, termiche comprese. E dipende da come vengono validati i consumi ufficiali in base ai diversi standard.

Gli assurdi confronti con il ciclo WTLP

Quello WLTP fotografa abbastanza bene i consumi effettivi, ma in un utilizzo “medio”, con poca percorrenza autostradale ad alta velocità, e in condizioni ideali. Non ha alcun senso, quindi, paragonarlo ai consumi reali rilevati in un singolo viaggio o in un determinato arco temporale. Può capitare che i dati siano molto peggiori, viaggiando oltre i 100-110 km/h in autostrada. O anche molto migliori, come ci dimostra il dispaly della sua Mercedes immortalato con il 100% di carica.

Pochi ci fanno caso quando guidano un’auto termica. Tutti invece lo notano al volante di un’auto elettrica che richiede tempi di rifornimento molto superiori (e a volte qualche incoveniente alla colonnina di ricarica). E ha un grandissimo vantaggio nell’urbano e nel misto quando può recuperare energia con la frenata rigenerativa.

Nell’uso quotidiano questo non è quasi mai un problema: l’auto si ricarica di notte in garage, al lavoro, o quando è comunque ferma. Ma nei lunghi viaggi i minuti di sosta per la ricarica sono un plus netto che si aggiunge ai tempi di percorrenza. E non sempre ha senso correre, rischiando di più e mettendo tante energie mentali nella guida, per doversi poi fermare a ricaricare. A velocità leggermente inferiore è possibile completare il tragitto senza soste, facendo poi rifornimento a destinazione, quando l’auto sarebbe comunque ferma.

Tempi, autonomia, velocità: è il gioco dell’elettrico

Nel suo esempio, la Mercedes EQA 250 a 90 km/h in scia a un camion, percorrerebbe 300 km in 3 ore e 20 minuti, senza soste.

Ai 130 costanti (ammesso e non concesso che il traffico consenta di mantenere questa media) basterebbero 2 ore e 19 minuti. Ma la sosta sarebbe inevitabile e porterebbe via circa mezz’ora. Sempre che la colonnina fast ci sia, sia disponibile, sia in autostrada e non “nei pressi del casello” come spesso succede. Altrimenti la sosta per la ricarica potrebbe richiedere dai 40 minuti in su.

Anche nel migliore dei casi, alla fine il tempo finale differirebbe di 30 minuti. A volte quella mezz’ora in meno può fare la differenza, quindi correre è una necessità, altre volte no; è solo uno stress in più.

non ci sono solo gli estremi (90 o 130 km/h?), e di solito il miglior equilibrio velocità di crociera-tempo di percorrenza sta a metà fra i due valori. L’autonomia, infatti, non crolla fino a 110 km/h (come ci ha spiegato il professor Massimo Ceraolo qui) e una sosta per la ricarica fast può durare anche pochi minuti se per raggiungere la destinazione non serve un “pieno” ma basta un rabbocco. Aggiungo che(90 o 130 km/h?), e di solito il miglior equilibrio velocità di crociera-tempo di percorrenza. L’autonomia, infatti, non crolla fino a 110 km/h (come ci ha spiegato il professor) e una sosta per la ricarica fast può durare anchese per raggiungere la destinazione non serve un “pieno” ma basta un rabbocco.

Personalmente trovo quasi divertente cimentarmi in queste valutazioni e apprezzo la flessibilità d’uso che le auto elettrica consentono. Ma per chi le trova solo un fastidio o addirittura un assillo, ci sono strumenti di navigazione come Power Cruise Control (PCC) che fanno tutti i calcoli al posto nostro e ci aggiornano in tempo reale sulle diverse opzioni.