In media stat virtus: ricarica DC da 50 kW alla riscossa

La ricarica DC da 50 kW va alla riscossa: questa è la scommessa che azzardiamo per l’anno che viene.

I latini dicevano che “in media stat virtus“; ragionando di ricarica EV, è il caso di ricordarlo. La recente polarizzazione tra ricariche lente in Ac da 22 kW e Ultrafast da 150 KW e oltre, infatti, ha lasciato un “buco” proprio nel mezzo, dove pure si concentrano le più comuni e frequenti occasioni di fermo auto. Cioè quell’ora, ora e mezzo di una pausa pranzo, una spesa settimanale al supermercato, una commissione o un colloquio di lavoro, la visita a un amico o una passeggiata al parco con i bambini.

Colmare il “buco” tra ricarica lenta e ultra veloce

Poco tempo per mettere in batteria una quantità significativa di energia da una colonnina “quick” con i caricatori di bordo standard che assorbono fra 7,4 e 11 kW. Troppo, se vetture che ormai accettano potenze di oltre 100 kW si connettono a colonnine HPC capaci di riempirti la batteria in 30 minuti i poco più.

Quel che serve, allora, è oggi una via di mezzo che sfrutti al meglio tutte le occasioni di ricarica intermedie fra i due estremi della ricarica notturna e di quella in viaggio. Insomma, si profila una riscoperta in chiave contemporanea dei cari, vecchi, mastodontici e perciò semidimenticati caricatori fast degli esordi.