Arriva in Italia GM720ze, la spazzatrice elettrica di Green Machines, importata e distribuita in esclusiva da GreenForce, società del Gruppo Holdim. La macchina è già stata consegnata a Docks Cereali di Ravenna e sarà impiegata quotidianamente per la pulizia delle banchine e di altre aree del porto di Ravenna. Bene l’autonomia grazie alla batteria da 60 kWh che garantisce una giornata di lavoro.

GM720ze al lavoro in uno dei principali terminal cerealicoli del Mediterraneo

GM720ze verrà impiegata a Docks Cereali, uno dei principali terminal cerealicoli del Mediterraneo. Si estende per una superficie di 215.000 metri quadri e una capacità di stoccaggio di circa 360.000 tonnellate. La struttura dispone di una banchina di 650 metri, con pescaggio fino a 10,50 metri, di 118 silos e 71 magazzini coperti, oltre a raccordi ferroviari interni che consentono la movimentazione intermodale delle merci. Insomma la spazzatrice elettrica verrà impiegata in un’area vasta, ma a bassa velocità i consumi sono ridotti e l’autonomia permette di coprire una giornata di lavoro. La batterie al litio ha una capacità da 60 kWh.

Zero emissioni sul lato trazione, ma grazie al sistema di soppressione polveri CloudMaker, la macchina riduce al minimo la dispersione di polveri sottili nell’ambiente. Vediamo alcuni dati: larghezza operativa fino a 2,3 metri e una capacità del cassone di 2 metri cubi ed è dotata di quattro ruote sterzanti.

Finanziata con i fondi del progetto europeo Green Ports

L’investimento rientra nell’ambito del progetto europeo Green Ports, che promuove l’introduzione di tecnologie a basse emissioni, con l’obiettivo di ridurre in maniera significativa l’impatto ambientale delle operazioni logistiche.

Il produttore è Green Machines, marchio internazionale specializzato nello sviluppo di soluzioni innovative per la pulizia urbana e industriale. La gamma spazia da spazzatrici compatte per aree pedonali e centri storici, fino a modelli di grande capacità destinati a impieghi industriali e portuali come nel caso del porto di Ravenna. Si punta sulle motorizzazioni elettriche ma anche ai sistemi di abbattimento delle polveri e riduzione delle emissioni sonore.

A Ecomondo anche la spazzatrice ad idrogeno

Soddisfatto Riccardo Vitiello, amministratore delegato di Docks Cereali, e il dirigente Mauro Zizzi per Docks Cereali. Roberto Sterza, responsabile commerciale di GreenForce, ha indicato lo scenario. «L’elettrificazione e l’uso di sistemi avanzati di abbattimento delle polveri, come il nostro CloudMaker, rappresentano la strada giusta per migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’impatto ambientale delle operazioni quotidiane». Le macchine GreenForce saranno esposte ad Ecomondo (Fiera di Rimini dal 4 al 7 novembre 2025, stand – A5 303) dove oltre le versioni elettriche sarà possibile conoscere quelle a idrogeno.

