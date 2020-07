In Italia distributori arroccati sulla benzina, all’estero…

In Italia i distributori restano arroccati sulla benzina. In autostrada e fuori, salvo poche eccezioni. All’estero è tutta un’altra storia: se il cliente vira sull’elettrico…

In Italia tutto tace, in Germania 100 ricariche anche Aral

Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, ripete spesso che "chi scommette contro il futuro è destinato a perdere i suoi soldi". Ma i distributori di carburante in Italia si ostinano a fare proprio questo, facendo spallucce davanti a un trend che si afferma in modo chiaro in tutta Europa. All'estero è tutta un'altra storia, sono le stesse compagnie petrolifere ad investire pesantemente per dotare almeno le stazioni più importanti di ricariche fast. Shell e Total sono in prima fila in questa riconversione.

E la stessa Enel, attraverso la controllata Endesa, riesce a installare in Spagna e non in Italia : 78 punti di ricarica in 39 stazioni di servizio della catena GasExpress. Ora è la volta di Aral ad annunciare che entro i prossimi 12 mesi sono in arrivo 100 punti di ricarica rapida nelle sue stazioni di rifornimento tedesche.

Le nuove stazioni integrate nella rete Hubject

Aral ha pianificato la diversificazione nell’elettrico pr gradi. Prima ha completato un progetto-pilota per la ricarica ad alta potenza con l’apertura di 5 parchi di rifornimento. E l’espansione continuerà anche dopo le 100 stazioni in arrivo, dato che è già previsto in un prossimo futuro di servire “diverse centinaia di località“.

Le ricariche Aral forniscono energia solo da rinnovabili ed erogano con una potenza fino a 350 kW, con connessioni CCS e CHAdeMO. “Vogliamo essere un fornitore leader di stazioni di ricarica ultraveloci. E, in quanto leader di mercato nelle stazioni di rifornimento tedesche, siamo un punto di contatto ideale“, mette in chiaro Patrick Wendeler, top manager di Aral. Le prime installazioni saranno operative tra poche settimane a Wuppertal e Wollin, nel Brandeburgo. Tutte le ricariche Aral saranno integrate nella rete Intercharge di Hubject, collegata a card e app di operatori di tutta Europa, tra cui Enel X. Ma in alternativa il pagamento può essere effettuato anche utilizzando una carta di debito, una carta di credito o Paypal.