In Italia 12 miliardi di investimenti “verdi” bloccati. Ma il governo parla d’altro







Da un lato in Italia ben 12 miliardi di euro di investimenti in impianti rinnovabili e sistemi di accumulo restano bloccati in attesa di connessione alla rete elettrica. Dall’altro Bruxelles e Ocse indicano nella transizione energetica una delle priorità per rafforzare competitività e sicurezza economica. Ma il Governo parla d’altro: di nucleare e di sconti sui carburanti fossili.

Le previsioni diffuse dall’Ocse fotografano un Paese esposto agli shock energetici internazionali. Il Pil italiano dovrebbe fermarsi allo 0,5% nel 2026, mentre il rincaro dell’energia rischia di alimentare l’inflazione e di erodere i recenti recuperi dei salari reali. Una vulnerabilità che deriva soprattutto dalla persistente dipendenza dai combustibili fossili importati.

Il conto del gas continua a pesare sull’economia

L’Italia importa oltre il 90% del gas consumato e rimane una delle economie europee più sensibili alle oscillazioni dei mercati energetici globali. Non è un caso che l’Ocse abbia indicato tra i principali rischi per il Paese l’evoluzione delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che possono tradursi rapidamente in nuove impennate dei prezzi energetici.

Anche Bruxelles richiama l’attenzione sul tema. Le misure adottate contro il caro energia valgono oggi circa lo 0,1% del Pil, quota che potrebbe salire allo 0,3% in caso di proroga. Ma la Commissione europea mette in guardia dal ricorso a strumenti come la riduzione generalizzata delle accise sui carburanti, considerata fiscalmente costosa e poco efficace sul piano economico e sociale.

Dodici miliardi di rinnovabili in attesa di allaccio

Paradossalmente una parte importante della soluzione resta ferma ai cancelli della rete elettrica.

Secondo un rapporto realizzato da AFRY per Beyond Fossil Fuels, in Italia ci sono 12 miliardi di euro di progetti rinnovabili e sistemi di accumulo in attesa di essere collegati alle reti di distribuzione. Il problema riguarda soprattutto il fotovoltaico, che rappresenta circa l’80% delle richieste arretrate.

La crescita delle installazioni solari, delle pompe di calore, dei veicoli elettrici e delle nuove forme di autoconsumo sta mettendo sotto pressione infrastrutture progettate in un’epoca in cui l’energia fluiva in una sola direzione, dalle centrali ai consumatori.

La rete è diventata il vero collo di bottiglia

Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima prevede che entro il 2030 il 65% dell’elettricità italiana provenga da fonti rinnovabili. Tuttavia la velocità di sviluppo delle reti non sta seguendo quella degli investimenti.

A rallentare il processo sono sia limiti tecnici sia procedure autorizzative spesso lunghe e complesse. Cabine primarie, sottostazioni e infrastrutture digitali richiedono ammodernamenti che procedono con tempi incompatibili rispetto agli obiettivi della transizione.

Come evidenzia Michele Governatori di ECCO, non serve soltanto aumentare la capacità fisica delle reti. Occorre anche migliorare la digitalizzazione, il monitoraggio dei flussi energetici e la gestione della domanda, elementi sempre più centrali in un sistema elettrico basato su generazione distribuita e fonti rinnovabili.

CER e transizione: il rischio di perdere slancio

Le criticità non riguardano soltanto i grandi investimenti. Anche le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rischiano di essere penalizzate da un sistema che assegna priorità soprattutto alla rapidità burocratica dei progetti e non al loro valore sociale o territoriale.

Il risultato è che iniziative nate per ridurre le bollette di famiglie e imprese potrebbero restare ferme per mesi o anni in attesa di connessione.

Una situazione che appare in contrasto con le stesse raccomandazioni europee all’Italia. Tra le sei priorità indicate da Bruxelles figurano infatti l’accelerazione del Pnrr, il sostegno all’innovazione e soprattutto una decisa spinta alla transizione energetica.

La sfida non è installare più rinnovabili, ma farle funzionare

La lezione che emerge da questi dati è chiara. L’Italia non soffre di una carenza di investimenti nelle energie pulite. Gli investitori stanno rispondendo, i progetti esistono e le tecnologie sono disponibili.

Il vero nodo è infrastrutturale e regolatorio. Se la rete non verrà potenziata e digitalizzata con maggiore rapidità, il Paese rischia di continuare a pagare il prezzo della dipendenza dal gas proprio mentre cerca di uscirne. E con una crescita economica già vicina allo zero, ogni ritardo nella transizione energetica rischia di trasformarsi in un costo aggiuntivo per famiglie, imprese e competitività industriale.

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Anche perchè, proprio in giornata, le previsioni dell’Ocse sottolineano che a causa “del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni” la crescita del Pil dell’Italia si attesterà allo 0,5% e “l’aumento dei prezzi dell’energia causerà un aumento dell’inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali”. Meglio nel 2027 con un Pil allo 0,6%, ma le prospettive dell’Italia – precisa l’Ocse – sono relativamente esposte all’evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata”. Accanto all’apertura sull’energia, intanto, Bruxelles ricorda che le misure adottate dall’Italia contro il caro-energia valgono oggi circa lo 0,1% del Pil e potrebbero arrivare allo 0,3% se prorogate fino a fine anno. Avverte inoltre che la riduzione “non mirata” delle accise sui carburanti, come mostrato dall’esperienza della crisi energetica del 2022-2023, comporta “elevati costi fiscali” ed è “socialmente ed economicamente inefficiente”. Le raccomandazioni all’Italia sono comunque sei: rispettare il percorso di correzione dei conti, accelerare Pnrr e fondi di coesione, sostenere ricerca e innovazione, rafforzare pubblica amministrazione e giustizia, spingere sulla transizione energetica e affrontare le criticità del mercato del lavoro, della sanità e dell’inclusione sociale.

Il capitolo fiscale appare severo: per Bruxelles continua a gravare soprattutto sul lavoro, mentre evasione e complessità restano elevate. C’è un ricorso crescente a regimi di tassazione piatta e misure assimilabili a condoni fiscali rischiano di indebolire il rispetto degli obblighi tributari. Viene ancora una volta ribadita la richiesta di aggiornare i valori catastali e di ridurre agevolazioni fiscali e sussidi ambientalmente dannosi. Nel documento di lavoro che accompagna i documenti del Semestre, i servizi della Commissione affermano anche che “vi è margine per spostare parte del carico fiscale relativamente elevato che grava sul lavoro verso altre basi imponibili attualmente sottoutilizzate, tra cui il patrimonio e le successioni”. Sul fronte sociale Bruxelles avverte intanto che la “povertà assoluta ha raggiunto negli ultimi anni livelli storicamente elevati”, interessando l’8,4% delle famiglie e il 13,8% dei bambini.

12 miliardi di euro in progetti di energia pulita in attesa di essere inseriti nella rete di distribuzione italiana

I colli di bottiglia della rete locale minacciano gli obiettivi italiani in materia di energia pulita per il 2030, mentre la dipendenza dal gas diventa sempre più onerosa

Berlino, 2 giugno 2026 — Un nuovo rapporto redatto dalla società di consulenza AFRY su incarico di Beyond Fossil Fuels rivela che in Italia vi sono progetti nel settore delle energie rinnovabili e dello stoccaggio per un valore di 12 miliardi di euro in attesa di allacciamento alla rete di distribuzione. L’aumento delle richieste di connessione alla rete in bassa tensione da parte di impianti come fotovoltaico, pompe di calore e veicoli elettrici sta mettendo sotto forte pressione l’infrastruttura elettrica del Paese. Senza interventi mirati, questa crescente congestione della rete potrebbe ritardare la transizione energetica del Paese e consolidare la dipendenza dalle costose importazioni di gas fossile.

Le infrastrutture di rete sono state originariamente progettate per carichi di natura diversa e perlopiù unidirezionali e oggi faticano a reggere l’evoluzione. A questo si aggiungono procedure autorizzative complesse e ritardi burocratici nell’ammodernamento delle cabine e delle sottostazioni, che limitano la capacità dei gestori delle reti di distribuzione (DSO) di espandere la rete con la rapidità necessaria.

Favorire oggi la crescita delle rinnovabili è essenziale per un Paese come l’Italia che continua a dipendere fortemente dai combustibili fossili importati. L’Italia importa oltre il 90% del proprio gas ed è una delle economie europee più esposte alla volatilità dei mercati energetici globali. Le energie rinnovabili, in particolare il solare, rivestono un ruolo centrale nella riduzione di tale dipendenza nell’ambito del Piano Nazionale per l’Energia (PNIEC). Il PNIEC punta a raggiungere il 65% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030, ma le reti di distribuzione non riescono a tenere il passo. I progetti solari costituiscono l’80% dell’attuale arretrato di connessioni.

Superare questo ostacolo richiede il potenziamento e la digitalizzazione della rete di distribuzione, spiega Michele Governatori, esperto senior di energia presso ECCO, il think tank italiano per il clima

“L’Italia non solo deve potenziare le proprie reti di distribuzione dell’energia elettrica per gestire meglio le energie rinnovabili e far fronte a una maggiore domanda di energia con l’elettrificazione dei consumi, ma ha anche bisogno di una maggiore affidabilità nella trasmissione dei dati di misurazione e di monitoraggio per potenziare la risposta alla domanda e migliorare il monitoraggio delle interruzioni nella produzione da fonti rinnovabili”, ha affermato Governatori.

“Le reti di distribuzione costituiscono oggi un ostacolo che separa famiglie e le imprese da bollette energetiche più convenienti. Le code per l’allacciamento dei progetti relativi alle energie rinnovabili e allo stoccaggio si stanno facendo sempre più lunghe, rallentando la transizione energetica e indebolendo la competitività dell’Europa. Mentre i combustibili fossili continuano a non soddisfare le nostre esigenze, i gestori delle reti di distribuzione devono stare al passo con la transizione verso un’energia più pulita per proteggere la sicurezza energetica dell’Europa e rendere l’energia più accessibile ai consumatori. Senza riforme a livello di governance e di gestione operativa, il potenziale delle energie rinnovabili in Europa sarà soffocato, non per mancanza di ambizione o di investimenti, ma a causa dei limiti delle reti stesse che dovrebbero fornirle”, ha affermato Duygu Kutluay, campaigner di Beyond Fossil Fuels.

La forte domanda degli investitori e modalità di consumo come le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) hanno stimolato la crescita dei progetti solari prosumer, ma le reti locali responsabili della connessione di questa nuova capacità non riescono a far fronte alla domanda. Qui c’è una contraddizione problematica. L’attuale quadro regolatorio della distribuzione non prevede un meccanismo di priorità per i progetti comunitari. Il sistema privilegia infatti rapidità e livello di preparazione dei progetti rispetto a obiettivi più ampi, come il beneficio collettivo, con il rischio che le comunità energetiche debbano attendere a lungo prima di poter entrare in funzione.

Affrontare queste criticità di governance, semplificare i processi di connessione e rimuovere gli ostacoli amministrativi e regolatori permetterebbe di accelerare la transizione energetica italiana, rafforzare la sicurezza energetica e ridurre il costo dell’elettricità per famiglie e imprese. È necessario dunque un quadro normativo adeguato alla transizione capace di mettere i gestori delle reti di distribuzione nelle condizioni di accompagnare il cambiamento, sostenendo gli obiettivi italiani per il 2030 e riducendo al contempo la dipendenza dalle costose importazioni di gas fossile.