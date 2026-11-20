In GTA 6 spuntano le auto elettriche. Nella nuova, attesissima release del videogioco più famoso al mondo spuntano le EV e il tema della ricarica.

In GTA 6 ricariche flash nella rete ReVolt America

Anche questa è una consacrazione per l’auto elettrica a livello globale. E spiegazioni e commenti sui social si sprecano, anche tra gli addetti ai lavori: “I punti di ricarica sono sparsi sulla mappa di Vice City, nello Stato immaginario di Leonida” scrive per esempio Niccolò Della Bianca di E.ON . “E dietro di loro c’è persino una rete di ricarica fittizia: ReVolt America, le cui stazioni sono dotate di caricabatterie ultraveloci da 350 kW. Le auto elettriche non sono nuove nel franchise: i titoli precedenti ne includevano alcuni, ma nessuna ha mai avuto bisogno di essere collegata. Ora, gli EV hanno un’autonomia discreta secondo gli standard del gioco, e una ricarica richiede solo pochi secondi. Non male! Devi trovare una stazione di ricarica dedicata, contrassegnata sulla mappa di gioco. Se vuoi guidare elettrico, devi pianificare i punti di ricarica. È un ulteriore livello di strategia che gli altri conducenti non devono affrontare”.

Più colonnine qui che nel mondo reale…

Già fiocca anche l’ironia: “Ci sono più punti di ricarica per veicoli elettrici a Leonida che nella Florida vera e propria”, scrive per esempio un utente americano. Un altro: “Una cosa è certa: non puoi sostituire una batteria in GTA, ma almeno… Puoi cambiare l’auto”. E ancora: “L’ansia di ricarica arriva in GTA 6, ma qui una ricarica richiede solo pochi secondi. Non male!”. Per avere GTA 6 è necessario disporre di una delle due console compatibili. Una è la PlayStation 5, la più diffusa, e l’altra è l’Xbox, sia nella versione X sia in quella S. Il prezzo standard è di 79,99 euro. L’edizione Ultimate costerà 99,99 euro, con aggiunte, come armi, vestiti e auto.

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