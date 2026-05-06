











In Francia e Spagna quanto spendo per ricaricare? Dovendo programmare un prossimo viaggio, Marco sta pensando all’auto elettrica. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Potrei andare in auto, con il caos negli aereoporti….

“Mi reco spesso in Spagna per lavoro, normalmente in aereo. Ma per un prossimo viaggio sto meditando di usare l’auto elettrica aziendale, visto il caos che si prospetta negli aeroporti con la scarsità di carburante. E anche per godermi qualche tappa tra Liguria, Costa Azzurra, Catalogna ecc. Solo non ho idea dei costi di ricarica e vorrei informarmi per capire all’incirca quanto spenderò, per non avere brutte sorprese. Che notizie avete? Grazie per le informazioni che mi potrete dare (penso di utlizzare una Volkswagen ID.4)”. Marco Marani

In Francia e Spagna spende meno che in Italia, garantito

Risposta. Ovviamente il costo dipende dalla marca della colonnina che si sceglie, come in Italia. Quel che è certo è che il costo medio della ricarica in Francia e Spagna è decisamente più contenuto che da noi. Una delle ultime indagine comparative sui prezzi in Europa è stata pubblicata in marzo da Eleport.com (vedi i due grafici sopra). Nelle colonnine fast l’Italia vanta i listini medi più cari dell’Europa continentale, con 0,71/kWh. Solo il Regno Unito (Paese in cui il costo della vita è molto più alto) fa peggio con 0,82. Quanto ai Paesi attraversati da Marco nel suo viaggio, la Francia è a 0,52/kWh e la Spagna fa ancora meglio con 0,47. La Francia, peraltro, è un mercato molto concorrenziale e spesso si trovano offerte speciali a prezzi ben più bassi rispetto al valore indicato. E le colonnine si trovano ovunque, soprattutto in autostrada, con la possibilità di scegliere tra diversi gestori.

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