In Francia con la Tesla: 3.800 km senza problemi

di Stefano Piacentino

“Vi racconto il viaggio fatto con mia moglie in Francia nelle vacanze estive. L’itinerario ha previsto una prima sosta a Biella: l’idea iniziale era Aosta, ma avendo prenotato all’ultimo non abbiamo trovato nulla di convincente o a prezzi ragionevoli. Per poi prendere la Skyway Monte Bianco e salire fino a oltre 2mila metri, attraversare il traforo ed iniziare il nostro viaggio a tappe. Abbiamo attraversato, in 12 giorni, 4 regioni: Alsazia, Champagne, Normandia e Loira“.

In Francia con la Tesla e 32mila km già alle spalle

“Il mio background con auto elettrica parte a dicembre 2021 quando ritiro, come mezzo aziendale, una Tesla Model 3 Long Range. Unica auto all’epoca (forse ancora oggi è così per la stessa fascia prezzo), che mi sembrava potesse permettermi di viaggiare in autostrada. E fare anche 6/700km in giornata senza troppe perdite di tempo e comunque con costi decisamente più contenuti rispetto ad un’auto endotermica di pari fascia. 8 mesi e circa 32.000km fatti, di cui solo i primi 30/40 giorni un po’ travagliati, dovuti all’adattamento al mezzo (fare accelerate supersoniche è divertente, ma molto energivoro). E al capire come gestire le ricariche, cosa che tuttora faccio regolarmente solo ad una colonnina pubblica sotto casa. A Modena, dove vivo, è possibile farlo, in città come Milano, dove sono spesso per lavoro, sarebbe impensabile. E ho deciso che fare un road trip alla scoperta della Francia oltre Parigi era possibile“.

Ansia da ricarica? No, il viaggio è filato via liscio…

“Non ho studiato il viaggio in base alla posizione delle colonnine, né preso hotel che offrissero la ricarica. Anche perché purtroppo, ancora oggi, andando a filtrare le strutture che offrono tale servizio, nella quasi totalità dei casi si ottengono hotel di fascia e prezzo molto alti. Cosa che in questo viaggio non ci interessava visto il poco tempo che ci avremmo passato. L’unica accortezza aggiuntiva è stata la richiesta della carta Chargemap, con l’idea che mi sarebbe potuta essere utile passato il confine. E comunque, in ogni caso, avrei potuto contare sui Supercharger, ben distribuiti. Senza descrivere ogni singola giornata, vi posso oggi riportare che il viaggio è filato via senza alcun problema, ben oltre la più rosea aspettativa. Mai alcun problema a caricare, mai l’ansia di non arrivare o di essere troppo bassi di carica. E possibilità di fare deviazioni liberamente, perché appunto avevamo carica sufficiente o perché comunque la capillarità della rete ci avrebbe permesso di ricaricare“.

La rete di ricarica francese: capillare ed economica

“La velocità è sempre stata quella permessa da codice, con aria condizionata accesa: un viaggiare normale, come avrei fatto con qualsiasi altro mezzo. Quasi ogni occasione di parcheggio per visitare un luogo è stata occasione per ricaricare, tra l’altro quasi sempre a prezzi compresi tra gli €0,25 ed i €0,45 per kWh. E, all’evenienza sfruttando i Supercharger lungo la via. Alcune note su come è costruita la rete di ricarica in Francia:

Presenza di colonnine pubbliche in molti parcheggi sotteranei e pubblici, con tariffe basse (stai pagando anche la sosta). Ricarichi anche senza essere registrati: c’è un QRcode che, dopo aver inserito un metodo di pagamento, permette di ricaricare;

sotteranei e pubblici, con tariffe basse (stai pagando anche la sosta). Ricarichi anche senza essere registrati: c’è un QRcode che, dopo aver inserito un metodo di pagamento, permette di ricaricare; Le colonnine pubbliche (vedi la foto di Annecy) hanno tutte lo stesso stile, perfettamente integrate nei contesti cittadini. È un elemento banale, ma che ho apprezzato e che varrebbe la pena di considerare nelle nostre meravigliose città;

(vedi la foto di Annecy) hanno tutte lo stesso stile, perfettamente integrate nei contesti cittadini. È un elemento banale, ma che ho apprezzato e che varrebbe la pena di considerare nelle nostre meravigliose città; Presenza capillare di colonnine in autostrada (Ionity e altri operatori, raramente Tesla) sempre indicati sui cartelli. Elemento da implementare anche da noi, così come l’indicazione “gpl/metano”: l’uso dell’app o del navigatore-auto non è la stessa cosa “ .

3.805 km: quanto ho consumato e quanto ho speso

Vi riporto qualche dato di viaggio:

Km percorsi : 3.805;

: 3.805; kWh consumat i: 585;

i: 585; Consumo Medio : 15,4kWh/100km;

: 15,4kWh/100km; Suddivisione e costi di ricarica: Be Charge Abbonamento 500kWh (quello che normalmente uso a casa): 120kWh, €42 Tesla Supercharger : 315kWh, €155,65 Chargemap : 150kWh, €65,70 (in questo costo sono incluse anche tariffazioni al minuto, che hanno sostituito la spesa parcheggio che avrei avuto).

di ricarica:

Tutto questo mi ha portato ad un costo medio per km di €0,0692, ineguagliabile da qualsiasi altro messo endotermico per andature normali.

In Francia con la Tesla: con un “pieno” 487 km veri, non male

Un’ultima nota interessate, il viaggio di ritorno, causa modifica del viaggio, ha previsto un viaggio unico da Tours (Loirs, centro della Francia) a Modena: 1.090km. Siamo partiti con batteria al 52% e, comprendendo soste, pranzi, attraversamento traforo Frejus e ricariche, è stato completato in 12h15m, a quasi 89km/h medi. Direi un risultato eccellente, dovuto all’auto, veramente molto efficiente in autostrada. E alla presenza e perfetto funzionamento dei Supercharger lungo la strada. Su tre fermate, due ci hanno permesso di ricaricare a oltre 230kWh di picco, essendo l’ultima versione. Ultimo dato interessate è la media di consumo avuto, 15,4kWh/100km. Questo mi ha portato ad avere, effettivamente, un’autonomia di 487km per ogni ricarica completa, direi niente male. Ringrazio Vaielettrico per il contributo e per lo spazio che da a noi utilizzatori!

