





Fiamme dalla batteria della gru della barca ibrida di Coop, fiamme polemiche contro la motorizzazione elettrica anche se il motore è ibrido. Siamo alle solite, siamo a Venezia dove l’incendio, a circa 200 metri da palazzo Balbi in Canal Grande, ha scatenato nei social la solita prosopopea dei No Watt contro le batterie. Eppure con un veloce giro su Google si scopre che sono tante le barche a fuoco in Laguna. E non sono elettriche o ibride.

La cronaca: la batteria della gru ha alimentato l’incendio

Della barca ibrida della Coop, nonostante sia stata definita elettrica ma le batterie ricaricano con il motore termico, abbiamo già scritto (leggi). Ha la funzione di rifornire i negozi dell’insegna nella città lagunare. Oggi ha preso fuoco la gru, a fianco del pontile di San Silvestro, e secondo le ricostruzioni dei vigli del fuoco l’origine è la batteria del braccio meccanico. Gli operatori sono intervenuti velocemente e come confermano i testimoni dell’incendio hanno domato facilmente le fiamme. Evacuato per il fumo qualche appartamento, ma la situazione è tornata subito alla normalità.

Quasi in contemporanea con le fiamme sulla barca sono divampate quelle della polemica No Watt sui social. Abbiamo raccolto un po’ di materiale, si ripete il solito tono: «Sì, perché l’elettrico è l’alternativa per non inquinare». Questa era Daniela, segue Stefania con «Continuate con l’ elettrico …», peccato che a Venezia di elettrico c’è poco o niente rispetto alle centinaia di imbarcazioni a batteria di Amsterdam.

Poi interviene Alessandro: «Non era una barca a motore elettrico, è bruciata la parte elettro-idraulica che aziona la gru e dalla conseguente fuoriuscita di olio ecco il fumo nero». La conferma che l’elettrico è un campo di battaglia.

A Venezia si fa il pieno di barche a combustione che vanno a fuoco

Tanto fumo mediatico e social quando poi basta googlare per pochi secondi e scoprire che solo un mese fa si sono vissuti: «momenti di apprensione a Marina di Cavallino (VE), dove un violento incendio ha interessato due imbarcazioni di circa 15 metri ormeggiate all’interno del porto turistico».

Il 21 febbraio scorso: «Due barche in fiamme in rio della Misericordia a Venezia, una si stacca dall’ormeggio colpisce l’altra e scoppia l’incendio». Fonte Il Gazzettino. Il 22 giugno a Chioggia: «Un barchino con motore fuoribordo ha preso fuoco sul tratto di laguna nord fronte “Marina Vecia” L’incendio, causato da un’avaria al motore, è divampato velocemente e vani sono stati i tentativi di una barca di passaggio di estinguere le fiamme aiutandosi col getto d’acqua sparato dall’elica». Notizia riportata dal sito locale Chioggia Azzurra. Insomma una lunga serie di incendi, ma il caso mediatico scoppia quando è coinvolta. Per di più in questo caso si tratta di una barca ibrida con le batterie alimentate durante la navigazione dal motore termico.