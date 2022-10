In elicottero elettrico Roma-Fiumicino: vi fiderete?

In elicottero elettrico da Roma a Fiumicino: non è più fantascienza, ma un volo-taxi regolare che partirà dal 2024, con il Volocopter. Vi fiderete a prenderlo?

In elicottero elettrico: 20 minuti di volo dalla città all’aeroporto

Quello che ormai è più di un progetto è stata presentato ufficialmente a Roma da Atlantia la società dei Benetton che gestisce lo scalo della capitale. Il volo richiederà 20 minuti e Atlantia conta poi di estenderlo agli altri scali che ha in gestione. Ma c’è da chiedersi quale sarà l’accoglienza della potenziale clientela nei confronti di un mezzo completamente nuovo per l’Italia. Anche se il Volocopter (questi modelli si chiamano eVTOL) ha già alle spalle un cospicuo numero di voli di prova. L’evento, con padrone di casa il presidente di Atlantia, Giampiero Massolo, era intitolato non a caso Un viaggio nel futuro – The Vertiport experience in Rome. “Crediamo che la sostenibilità non vada affermata solo a parole, ma sviluppata come metodo di lavoro nel quotidiano per migliorare la qualità della vita delle persone“, ha detto Massolo. “È quello che facciamo cercando di innovare sempre nelle nostre attività e investendo in tecnologia nelle attività future. Il Volocopter riassume, credo bene, questo metodo e questa ambizione“.

Allestito un vertiport, per i voli a decollo verticale

Durante l’evento il Volocopter ha dato un saggio delle sue potenzialità, volando a 40 km/h per 5 minuti a 40 metri di altezza, su una traiettoria di volo a “figura 8”. Christian Bauer, top manager di Volocopter, ha elogiato la rapidità con cui a Fiumicino è stata costruita la base per i collegamenti: “In poco più di un anno siamo passati da un accordo a un test di volo in un vertiport operativo”. L’infrastruttura, il primo vertiporto italiano, occupa un’area di circa 5.500 metri quadrati, con un un hangar coperto e una zona riservata alla ricarica delle batterie. Il Volocopter per trasporto passeggeri ha una velocità massima di 250 km/h (180 km/h quella di crociera). Con l’attuale tecnologia delle batterie, l’autonomia supera i 100 km. Ma c’è da chiedersi quale sarà l’accoglienza del pubblico per un mezzo come questo, a decollo verticale. In particolare il pubblico italiano, sempre piuttosto diffidente nei confronti delle innovazioni.