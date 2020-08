In e-bike lungo il sentiero del Lambrusco, il 5 agosto a Castelvetro (MO)

Degustazione del Lambrusco Grasparossa, osservazioni astronomiche, camminate ma pure pedalate in elettrico. Il menù di Calici di Stelle che ha in programma due anteprime – il 3 e il 5 agosto – con pedalata elettrica.

Appuntamento al 10 agosto con “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, lo slogan con cui il Comune di Castelvetro (in provincia di Modena) e il Consorzio Castelvetro di Modena hanno confermato l’evento “Calici di Stelle”.

Anteprima a piedi o in e-bike

Per la camminata o pedalata in elettrico in e-bike l’appuntamento è fissato per il 5 agosto. Il percorso partirà da Castelvetro fino al borgo di Levizzano Rangone, proseguendo sulle colline fino a raggiungere il Santuario di Puianello, per poi arrivare all’agriturismo La Barbera. Qui è prevista una degustazione di prodotti locali e l’osservazione della volta celeste con Pierluigi Giacobazzi.Rientro previsto verso mezzanotte.

Le informazioni per l’evento di Castelvetro

La prenotazione è obbligatoria al tel. 059 758880 o scrivere alla mail info@visitcastelvetro.it