Una decina di manifestanti contro il progetto di una parco agrivoltaico da 21 MW in Abruzzo meritano un secondo servizio del TG regionale, senza alcun contraddittorio nè alcun accenno ai motivi per cui il comitato di coordinamento regionale ha accelerato l’iter autorizzativo. Questa sarebbe corretta informazione, ci chiede Marco Scozzafava? Per scriverci: info@vaielettrico.it.

Manifestabti a ruota libera, senza contraddittorio

“Vi aggiorno sulla vicenda dell’agrivoltaico osteggiato dal tg3 regionale abruzzese che avete pubblicato giorni fa. Ebbene, nonostante l’iter autorizzativo stia andando avanti, abbiamo ancora assistito ad una scandalosa informazione a senso totalmente unico in un nuovo servizio andato in onda sabato 21 novembre:

Ma l’iter autorizzativo accelera

Da quanto si apprende l’iter burocratico ha avuto addirittura una accelerazione, nonostante la propaganda contraria andata in onda a fine ottobre. La procedura sarebbe ora semplificata e senza necessità di VIA, sia pure con prescrizioni!Nonostante questo il tg3 regionale continua ostinatamente a farsi portavoce di una sola parte, la solita, quella contraria, e come si vede dal servizio anche con argomentazioni confuse, balbettanti e sgrammaticate da parte di chi dovrebbe istituzionalmente rappresentare il territorio.

L’unico “argomento” portato dal no sarebbe quindi l’estetica (per definizione soggettiva)? E che a qualche centinaio di metri di distanza ci sarebbe una “casa in terra cruda” (e quindi?)

Ma non si domanda nessuno di loro come mai, nonostante questo strepitìo con cassa di risonanza mediatica, le procedure stiano, al contrario, valutando positivamente il progetto (almeno fino a questo punto)? Non gli sfugge forse qualcosa?

E piu in generale, possibile che non ci sia modo per “costringere” il servizio pubblico a raddrizzare l’informazione assolutamente parziale affiancando anche le ragioni del SI al progetto?„ Ing. Marco Scozzafava

Risposta – Il progetto in questione prevede l’installazione di un parco agrivoltaico da 21,8 MW in località Colle Petrano, comune di Casalincontrada (CH). Si estende su 24 ettari (0,24 km²) ospitando circa 33.000 pannelli, abbinati a un’attività di pascolo ovino. Casalincontrada conta 2.953 abitabti, su una superficie di 16 km². Il 17 novembre scorso il comitato di coordinamento regionale ha snellito le procedure autorizzative togliendo l’obbligo della VIA (leggi). Quindi ha valutato che non vi siano problemi di impatto anbientale. Resta quello visivo, per il quale il comitato ha recepito alcune prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara.

Ma nulla di tutto ciò trova spazio nel servizio del TG regionale. Giusto dare voce a chi teme un impatto paesaggistico. Ma altrettanto giusto dovrebbe essere riportare le spiegazioni del proponente, i dati tecnici del progetto, le valutazioni degli enti coinvolti e le ragioni di chi ritiene che l’agrivoltaico possa rappresentare un’opportunità per il territorio.

Anche l’avanzamento dell’iter autorizzativo è una notizia che andrebbe raccontata con precisione, chiarendo quali passaggi siano stati superati, quali prescrizioni siano state imposte e quali verifiche restino eventualmente da completare. Il fatto che un iter autorizzativo proceda positivamente non equivale a una certificazione definitiva di assenza di impatti, ma è certamente un elemento che merita di essere spiegato. E apprezzato alla luce dell’urgenza della transizione energetica.