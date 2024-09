In Croazia ho speso 75 euro per 1.900 km

n Croazia ho speso 75 euro per 1.900 km: è questo il bilancio di Ugo, un altro lettore che condivide un bilancio del suo viaggio estivo in elettrico (Model 3). Siamo alla 15° puntata della serie ‘Ricarica in vacanza’. Volete raccontare il vostro di viaggio? Scrivete a info@vaielettrico.it

di di Ugo Turriziani

“V i leggo con piacere da due anni. Eancora con maggior interesse negli ultimi mesi, da quando ho cominciato ad informarmi seriamente per l’acquisto di un’auto elettrica come prima auto per la famiglia. Abbiamo già una 500E ‘americana’ presa usata come seconda auto. La mia scelta è andata per Tesla Model 3 highland RWD base: ho fatto l’ordine una settimana prima dell’apertura dei famosi incentivi, esauriti in 9 ore “ .

Era il primo viaggio lungo in Model 3, mi ero studiato percorso e ricariche… a

“ NON sono stato tra i pochi fortunati, però ho deciso di accettare l’offerta di Tesla di 3.000 euro di sconto perche’ secondo me valeva comunque quel prezzo. Mi sono trovato bene da subito negli spostamenti quotidiani casa – lavoro: 30+30 km. Ho una colonnina di ricarica a casa (+ impianto fotovoltaico) e due in ufficio (ricariche offerta gratuitamente ai dipendenti). Della Model 3 (e penso in generale della mobilita’ elettrica) mi hanno colpito soprattutto il piacere di guida (silenziosità, stabilità, accelerazione) e l’efficienza. Nel tratto casa-lavoro se si sta attenti riesco a vedere dal paddone consumi di 70 Wh/km, poi qualche gita nel weekend,… Insomma, normalmente ricarico una volta a settimana. Ero però un po’ più in apprensione per il primo viaggio lungo per le vacanze (Slovenia/Croazia): ho speso tempo a studiare un po’ percorso e ricariche … Però devo dire che le preoccupazioni si sono rivelate inutili “ .

In Croazia ho speso…/ Costo delle ricariche tra 0,30 e 0,50

“ In autostrada abbiamo ricaricato sempre nei Tesla Supercharger (una manciata di km fuori dai caselli), trovati comodi, sempre disponibili e veloci. Soste di 25 minuti al massimo (una volta non abbiamo fatto neanche in tempo a finire di mangiare), costi tra i 0.45 e 0.50 euro/KWh. Anche all’estero (in Slovenia in questo caso) ci sono Supercharger, ma abbiamo trovato colonnine di ricarica nelle principali attrazioni (Grotte di Postumia, terme … ), anche a prezzi bassi (tra 0.30 e 0.50). In uno degli alberghi la ricarica alla colonnina era gratuita. Andando ad andature tranquille in autostrada (110 km/h) abbiamo fatto anche 400 km con una sola ricarica. Quindi riassunto del viaggio: molto positivo, ci si stanca anche meno. Totale 1.876 km per 74,16 euro. Dopo aver percorso 5.000 km in 2 mesi e mezzo, il riassunto dell’esperienza con l’auto elettrica è più che positivo. Ho trovato solo un aspetto negativo: non l’ho comprata prima! Grazie del lavoro che fate! P.S. In Slovenia abbiamo anche trovato delle lavatrici Tesla! “.

