No mi In Corea limiti al parcheggio delle EV nei sotterranei: da settembre le auto non potranno avere la batterie carica oltre il 90%. Una decisione che fa discutere

In Corea vietata la sosta sotto alle auto con carica oltre il 90%

La norma, in vigore da settembre, è stata emanata dopo una serie di incendi che ha messo in allarme le autorità di vigilanza. In tutti si parla di 880 veicoli danneggiati, in alcuni casi distrutti. La decisione sta suscitando un acceso dibattito in un Paese che ospita un grande costruttore di auto come Hyundai-Kia e diverso produttori di batterie. Per esempio il profesor Yoon Won-Sub, direttore del centro sulle batterie creato dall’Università di Sungkyunkwan e da Samsung SDI, contesta la ratio del provvedimento. Sostenendo che “nulla prova che le batterie interamente ricaricate presentino un rischio accresciuto d’incendio. Un carico eccessivo non è il fattore scatenante. Le auto elettriche sono progettate per non raggiungere mai una carica completa, anche se il display dice che sono al 100%. Non è provata la tesi secondo cui le batterie rappresentano un rischio maggiore di incendio quando completamente cariche”.

In Italia al momento non ci sono prescrizioni particolari

Il prof. Yoon Won-Sub ha parlato di una vera e propria caccia alle streghe, dato che nessuno provvedimento è mai stato preso per gli incendi che hanno riguardato i veicoli termici. Invocando studi più approfonditi per capire se esiste un pericolo diffuso e, se sì, quali siano le misure di prevenzione più efficaci. Al momento non risultano provvedimenti del genere in altri Paesi. In Italia i Vigili del Fuoco già dal 2019 hanno aperto un monitoraggio. Premettendo di non vedere criticità particolari, criticità ravvisate piuttosto per auto a metano liquido, idrogeno e GPL. Un anno prima, nel 2018, il Dipartimento Nazionale dei Vigli del Fuoco aveva emanato una circolare con le linee guida per l’installazione di strutture di ricarica. Nonostante questo, qua e là sono spuntati divieti di parcheggi sotterranei di strutture commerciali anche in Italia..