In concessionaria/ La mia Zoe (4 anni) per la Renault 5. Conviene?

Alla concessionaria Renault è tempo di promozioni. Al centro la Renault 5. “E’ Arrivata” recita il claim che invita al test drive e propone la valutazione dell’usato. Ci siamo passati, abbiamo provato l’auto e portato a casa il preventivo con permuta della nostra Zoe di 4 anni.

Quanto vale una Zoe del 2020 con 38mila km? Nemmeno 9 mila euro

Prima abbiamo provato la Renault 5. Ma iniziamo dalla valutazione dell’usato. Siamo rimasti un po’ delusi. La Zoe è del 2020, 37mila km, modello Zen R 110 MY20. In pratica è nuova. Pagata sui 28mila euro – erano anni normali con l’incentivo da 8mila euro – ora la Renault offre 8.855 e 8.955mila euro. Ci si poteva sforzare e offrire almeno 9mila euro. Nella sostanza non cambia niente, ma fanno sentire meglio.

Sulla base di queste valutazioni, ci siamo fatti fare due preventivi. Uno con la versione con batteria da 52 kWh e 410 km di autonomia, la seconda con la batteria da 40 e autonomia da 300 (nel sito della Casa si sottolinea «in attesa di omologazione WLTP»).

Il preventivo della Techno 150 con batteria da 52 kWh

Ecco i numeri della versione già in concessionaria e con batteria a maggiore capacità. Parliamo della Renault 5 E Tech 100% electric, Techno 150 cv comfort range. Prezzo di listino 32.900 a cui aggiungere 314 euro di accessori e 279 di servizi. Risparmiamo 950 euro di colore scegliendo il verde. In totale fanno 33.885 (Iva inclusa).

Sottraiamo gli 8.855 della Zoe data in permuta e otteniamo il netto a pagare: 24.999 euro ovvero 25mila. Con gli incentivi, senza rottamazione, saremmo a 19 mila euro. Peccato che gli incentivi statali dovrebbero essere evaporati (leggi). Solo poche Regioni li prevedono ancora.

…e quello della Evolution con batteria da 40 kWh

Arriva a gennaio, ma c’è già il listino e possiamo avere il preventivo per la versione con batteria da 40 kWh. Si tratta della versione Evolution 120 cv urban range. Il prezzo iniziale da listino è di 27.900 euro a cui si sommano 314 euro per accessori e 279 per servizi. Arriviamo così a 28.855 euro.

A cui bisogna sottrarre 8.955 euro per ottenere 19.899 euro. Se ricompaiono gli incentivi si scende a 13.899. Ripetiamo: non c’è nessuna certezza degli incentivi. Anzi, pare che non ne vedremo più.

Il nostro test drive sulle strade urbane di Bologna

Sulla Renault 5 rimandiamo al test di Paolo Mariano (guarda il video). Noi abbiamo provato l’auto in un breve tratto urbano di Bologna e possiamo dire che si tratta di un’auto soddisfacente per il piacere della guida, più coinvolgente e solida della nostra Zoe.

Una svolta? Bisogna fare i conti con la mancanza di incentivi

Se ci concentriamo sul modello con la batteria da 52 kWh che va incontro alle esigenze di autonomia di chi ancora non ha acquistato un’auto elettrica e non si limita ai percorsi urbani il prezzo potrebbe risultare ancora alto. Siamo a 33mila euro. Senza incentivi e senza la possibilità di permuta con usato di qualità la spesa resta impegnativa per tanti.

Con gli ultimi incentivi del 2024 e la relativa rottamazione di un’auto inquinante il prezzo potrebbe o poteva risultare interessante: poco più di 20mila euro. In particolare per la versione con batteria da 40 kWh, se l’autonomia supererà abbondantemente i 300 km.

