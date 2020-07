eNiro e Kona, il prezzo vero in concessionaria: 33mila €

eNiro Kia e Kona Hyundai quanto ci costate? C’è da andare oltre il listino e noi siamo andati direttamente in concessionaria come potenziali clienti. Abbiamo iniziato prima del lockdown con i preventivi di Nuova Zoe, Opel Corsa-e, Peugeot e-208, e-Up Volkswagen. Ci siamo tornati in questi giorni, a due settimane dall’entrata in vigore (siamo ottimisti) del bonus da 10mila euro (leggi qui alcuni consigli).

Abbiamo visitato, senza qualificarci come giornalisti per non influenzare il nostro interlocutore, le concessionarie bolognesi di Hyundai e Kia. Ottima accoglienza, sempre maggiore conoscenza del prodotto da vendere _ non è scontato: ci è pure capitato di incontrare chi sconsiglia l’acquisto dell’auto elettrica _ ed informazioni utili. I due preventivi si equivalgono, ma per la Kona ci sono anche i 500 euro del cavo per ricaricare.

Vediamo nel dettaglio le differenze.

La Kona da 64 kWh ha un’autonomia da 480 chilometri: “Stiamo diventando l’auto preferita dai tassisti”

Prima del conto economico abbiamo visto l’auto – c’è stata offerta la possibilità di un test drive nei prossimi giorni – che si presenta elegante, e parliamo del modello base XPrime, e soprattutto spaziosa. Facciamo qualche osservazione sul bagagliaio e lo confrontiamo in diretta con quello di una gemella termica. Non c’è differenza. L’operatore ci tiene a sottolineare: “Anche grazie a questo, oltre che per la buona autonomia, siamo sempre più l’auto di riferimento dei tassisti. Stiamo lavorando bene su questo fronte“.

La promozione di luglio parte da 43.200, sconto di 11.813, in pronta consegna: “Anticipato il bonus statale”

Davanti alla postazione si lavora al preventivo. Scegliamo la versione con capacità della batteria da 64 kWh. L’unico supplemento che indichiamo è quello della vernice: 650 euro. Nient’altro. Il prezzo di listino è di 43.200 euro. A cui si aggiungono tasse e servizi (413 euro), cavo spiralato (550 euro), vernice metallizzata (650 euro) per un totale di 44.813. Rottamiamo la nostra vecchia berlina e abbiamo i 6.000 euro del contributo statale a cui si aggiunge l’intervento della concessionaria per arrivare a 11.813 di sconto. Il prezzo finale è di 33 mila euro.

All’operatore confidiamo di voler attendere la maggiorazione del bonus, ma ci avverte: “Questa offerta è valida ora e gliela consegniamo subito. Noi come ha sottolineato la Hyundai, abbiamo anticipato gli incentivi statali“. Chiaro che si voglia vendere subito l’auto.

Anche la eNiro si prende a 33mila euro nella versione con batteria da 64 kWh e 455 chilometri di autonomia

Con la eNiro facciamo una prova tra le strade della zona industriale di Bologna. Un gran piacere di guida, numerosi optional elettronici e soprattutto si vede e quasi si sente lo spazio di quest’auto a cinque posti. Ottimo test drive. In concessionaria lasciamo perdere il modello Evolution e puntiamo su quello base ma con la batteria da 64 kWh che ci promette un’autonomia da quasi 480 chilometri.

Preventivo di eNiro: si parte da 44.350 e Kia applica sconto da 7 mila euro

Il prezzo di listino è 44.350 euro. Partiamo da qui. Aggiungiamo 700 euro di supplemento vernice, il pacchetto optional da 500 ed infine 518 euro di tasse e servizi. Il prezzo finale è di 46.068 a cui l’operatore sottrae i 6.000 euro della nostra auto da rottamare e ben 7.068 euro di sconto commerciale della concessionaria. Arriviamo ad un interessante 33.000 euro con sette anni di garanzia e 10 per le batterie. E con il bonus statale? L’operatore giustamente fa il prezzo del momento:”Il bonus non è operativo al momento“.

Il nuovo bonus statale farà scendere i prezzi di eNiro e Kona? Questo il dilemma. Fino ad agosto

Se al prezzo finale delle due auto si applica anche solo la parte di contributo statale, siamo vicini ai 30.000 euro. Con uno sconto aggiuntivo da quattro mila ovvero ai già presenti sconti aziendali se ne aggiungono ulteriori allora si scende sotto i 30.000 ed è un buon prezzo per auto di questo segmento con ottima autonomia, buone prestazioni e con uno spazio interno interessante.

