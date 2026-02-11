Premium

Redazione
il11 Febbraio 2026
In Cina il primo laboratorio ADAS che simula traffico e meteo estremi

ADAS
In Cina è stato completato il primo laboratorio ADAS in grado di simulare condizioni di traffico e meteo estreme in un ambiente controllato. La struttura, estesa su 5.000 metri quadrati e capace di test fino a 130 km/h, è entrata in funzione a Chongqing, con Changan come primo cliente.

L’infrastruttura punta ad accelerare lo sviluppo dei sistemi di guida assistita e autonoma in scenari critici, dalla nebbia fitta alla pioggia torrenziale. Il laboratorio è stato realizzato dal China Merchants Testing Vehicle Technology Research Institute (CMVR) e definito come il primo centro “tre-in-uno” per la guida intelligente, integrando veicolo completo, traffico dinamico e clima simulato in un unico ambiente di prova.

Nebbia, pioggia e traffico… in 5.000 metri quadrati

La struttura consente di riprodurre condizioni atmosferiche estreme con parametri regolabili. L’effetto nebbia, ad esempio, può variare la visibilità da 10 metri fino a 1 chilometro in soli 30 minuti, permettendo test progressivi e ripetibili.

All’interno dell’area coperta di 5.000 metri quadrati è possibile simulare scenari di traffico complessi, con traiettorie dinamiche dei veicoli e la comparsa improvvisa di pedoni da angoli ciechi. Il laboratorio ricrea anche diverse condizioni luminose, dall’alba al tramonto fino a giornate nuvolose, un elemento cruciale per verificare l’affidabilità di telecamere, radar e sensori.

Grazie a un avanzato sistema di traino e movimentazione, le vetture possono essere testate fino a 130 km/h, superando lo standard industriale comune di 100 km/h per questo tipo di infrastrutture.

Il primo test con Changan Nevo A06

Il primo veicolo a entrare nel laboratorio è stato il Changan Nevo A06, berlina elettrica del gruppo cinese. La scelta non è casuale. Changan è, insieme a BAIC, tra le prime aziende cinesi ad aver ottenuto permessi domestici per sistemi di guida autonoma di Livello 3 (L3).

Il nuovo centro consentirà al costruttore di rafforzare lo sviluppo dei sistemi ADAS e di prepararli a condizioni stradali complesse prima dei test su strada aperta, riducendo tempi e costi di validazione.

ADAS
La Changan Nevo A06 si presta al test ADAS nel laboratorio

Un tassello strategico nella corsa alla guida autonoma

La realizzazione di un laboratorio di questo tipo evidenzia l’accelerazione della Cina nello sviluppo di tecnologie di guida assistita e autonoma. Con infrastrutture dedicate che integrano test climatici e di traffico in ambienti controllati.

In un contesto in cui l’auto elettrica è sempre più legata a software e assistenza alla guida, laboratori come quello di Chongqing rappresentano un passaggio chiave per la validazione industriale della mobilità intelligente. La sfida non è solo sviluppare algoritmi avanzati, ma dimostrarne l’efficacia in scenari estremi e riproducibili, condizione essenziale per l’adozione su larga scala.

Per il mercato europeo, l’interesse è duplice. Da un lato, queste strutture possono consentire ai costruttori cinesi di migliorare rapidamente l’affidabilità dei sistemi ADAS; dall’altro, resta da capire come tali tecnologie verranno poi adattate ai severi protocolli di omologazione e sicurezza UE.

Redazione
il11 Febbraio 2026
