Premium

Cosa stai cercando?

Gian Basilio Nieddu
il5 Marzo 2026
0

In cimitero con i mezzi elettrici: dalla manutenzione alle visite dei disabili

cimitero mezzi elettrici
2 min



Il cimitero, il luogo che più di ogni altro è consacrato al silenzio, l’arrivo dei mezzi elettrici rappresenta una svolta naturale: nessun rumore di motore, nessuna vibrazione, nessun gas di scarico. Nei cimiteri di Roma, dove il rispetto passa anche attraverso la quiete, AMA introduce una flotta dedicata di mezzi a zero emissioni, pensata proprio per operare senza disturbare cerimonie, visitatori e personale. In altri  Comuni si mettono a disposizione minicar elettriche per le visite dei disabili e l’azienda padovana Alkè  ha configurato un suo cabinato per i servizi cimiteriali. 

In arrivo sette mezzi elettrici

Nelle settimane scorse è stato pubblicato il bando per l’acquisto di 19 mezzi furgonati destinati  al carico e trasporto di materiali vari, compresi feretri, all’interno dei cimiteri di Roma. Sette sono veicoli elettrici, suddivisi tra quattro furgoni destinati al trasporto di quattro feretri e tre dedicati al trasporto di materiali, con possibilità di movimentare anche feretri. L’investimento complessivo per questa dotazione a emissioni zero è di 646mila euro, cifra che comprende sia la fornitura sia la manutenzione programmata per due anni e il fondo per la manutenzione a chiamata per tre anni.

Decreto bollette, ovvero: chi inquina non paga

La scelta dell’elettrico non è solo tecnologica ma ambientale e culturale. Un mezzo silenzioso si integra meglio in un contesto dove ogni rumore superfluo stona, e l’assenza di emissioni locali evita fumi e odori in spazi spesso ristretti  o ricchi di vegetazione.

La fornitura: veicoli più colonnina di ricarica, Alkè propone un suo mezzo

Sul piano tecnico, tutti i mezzi devono essere forniti con wallbox e cavi di ricarica, avere batterie garantite per almeno otto anni o 150.000 km con una capacità residua minima del 70%, e rispettare le norme CEI EN 60204-1 con grado di protezione IP65.

Quadriciclo elettrico nel fosso nel modenese: recupero senza problemi e polemiche

Questo l’investimento a Roma, ma ci sono altri cimiteri che utilizzano minicar elettriche durante le festività dedicate ai defunti. Una soluzione al servizio di anziani, disabili e di chi ha difficoltà di deambulazione per raggiungere le sepolture all’interno del cimitero.

L’ambulanza elettrica Alkè, piccola ma tutta italiana

 

Non è solo Roma a investire, almeno in parte, sull’elettrico. L’azienda padovana Alkè  di cui abbiamo scritto spesso per la versatilità dei suoi mezzi  dedica una pagina del suo sito Internet alla pubblicità dei suoi veicoli: «Per la manutenzione dei cimiteri, strade e piste ciclabili i veicoli elettrici sono sempre più utilizzati in quanto non inquinano e sono silenziosi. Le varie amministrazioni comunali stanno scegliendo queste nuove soluzioni ecologiche».

cimitero mezzi elettrici
L’azienda padovana Alkè ha un modello dedicato ai cimiteri

Anche questo è business, ma pure una soluzione più adeguata al particolare contesto dei cimiteri.

LEGGI ANCHE: Marchesini (Confindustria): “Europa terza potenza se risolve il rebus energia”

 

Gian Basilio Nieddu
il5 Marzo 2026
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Komatsu fa tris elettrico, l'ultimo è il miniescavatore PC26E-6

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!