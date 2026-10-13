In campagna arriva Thor, il robot di Voltrac con 4 motori elettrici

Thor, il robot elettrico autonomo sviluppato da Voltrac, passa ufficialmente dalla sperimentazione in campo alla produzione pre‑serie. La conferma arriva direttamente dai fondatori dell’azienda, intervenuti durante un evento internazionale dedicato alla robotica a Berlino. Quello che sta per entrare in produzione, però, è un modello di transizione: sarà un Thor intermedio, utile per consolidare tecnologia e processi. Il vero salto di qualità arriverà con il Thor 3, il primo esemplare completamente maturo e destinato al mercato agricolo globale.

Si parte con 96 unità, obiettivo 1000

Voltrac ha illustrato il proprio piano di sviluppo per rispondere a quella che definisce una domanda in forte crescita. La fase iniziale prevede una produzione di 96 unità l’anno nello stabilimento di Valencia, ma l’obiettivo è arrivare rapidamente a 1.000 veicoli l’anno. Volumi che confermano la tendenza alla robotizzazione dell’agricoltura, spinta dalla carenza di manodopera e dalla crescente precisione dei robot nelle attività in campo.

L’azienda sottolinea che Thor non è un trattore diesel convertito con un motore elettrico installato successivamente. È una piattaforma heavy‑duty progettata da zero, con l’autonomia come principio fondativo. Una scelta che incide direttamente sulla sostenibilità economica per le aziende agricole che intendono investire nella robotica. Il sistema è completamente elettrificato: non solo il motore, ma l’intera architettura. Spariscono cambio, filtri dell’olio, radiatori e molte altre componenti interconnesse, tutte potenziali fonti di guasti e fermo macchina.

Il co‑fondatore Francisco Infante Aguirre spiega che questa impostazione porta a una «macchina con circa il 70% di componenti in meno rispetto alle attrezzature agricole standard».

Al posto della trasmissione convenzionale, Thor utilizza un motore elettrico per ogni ruota. I quattro motori indipendenti, abbinati a riduttori dedicati, generano 20.000 Nm di coppia alle ruote. La trazione integrale permette curve estremamente strette, un vantaggio decisivo in frutteti e vigneti dove lo spazio di manovra è limitato.

In caso di guasto a uno dei motori, gli altri tre garantiscono comunque la continuità operativa: un aspetto cruciale durante fasi delicate come il raccolto.

Autonomia fino a venti ore con le batterie intercambiabili

Nella scheda tecnica pubblicata sul sito aziendale si parla di batterie intercambiabili, ma Voltrac chiarisce che Thor utilizza pacchi batteria hot‑swappable di nuova generazione, progettati per garantire fino a venti ore di funzionamento continuo. L’azienda spiega che «invece di parcheggiare il mezzo per ricaricarlo in mezzo al campo, gli operatori possono semplicemente portare con sé un secondo set di batterie completamente cariche. È possibile sostituire le unità scariche in pochi minuti e riprendere immediatamente le operazioni di coltivazione».

Questo approccio elimina i tempi morti e permette di mantenere il robot operativo anche nelle giornate più intense, rendendo la gestione energetica un elemento chiave della produttività in campo. Qui sotto la scheda con le specifiche più importanti di Thor:

La conduzione del veicolo è completamente intelligente. Ogni volta che Thor attraversa la proprietà, analizza in tempo reale lo stato delle colture, rileva l’insorgenza precoce di malattie e ottimizza la distribuzione di fertilizzanti e prodotti chimici. È una gestione agronomica avanzata che trasforma il robot in un vero supervisore digitale del campo.

La piattaforma software è aperta agli sviluppatori terzi: chi crea applicazioni può eseguirle direttamente sull’hardware del veicolo, dando vita a un vero marketplace di strumenti agricoli personalizzati. La connettività è sempre garantita grazie alla doppia SIM e alla presenza di Starlink, che assicura operatività anche nelle aree rurali più isolate.

L’obiettivo finale è la supervisione multi‑veicolo. Voltrac punta a superare il modello tradizionale in cui un operatore guida una singola macchina, per arrivare a un sistema moderno in cui un solo operatore controlla più robot autonomi che lavorano contemporaneamente in campi diversi. Una trasformazione che cambia radicalmente l’efficienza agricola e la gestione delle risorse umane.

LEGGI anche: Bonus colonnine c’è ancora speranza e GUARDA la Video – Guida all’incentivo