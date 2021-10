In California via i tosa-erba a benzina: dal 2024 solo elettrici

In California via i tosa-erba a benzina, solo elettrici. La norma entrerà in funzione nel 2024, secondo la legge firmata dal governatore Gavin Newsom.

In California se ne vieterà la vendita

Chi già ne possiede uno potrà naturalmente continuare a usarli. Ma la norma impegna l‘Air Resources Board dello Stato a emanare entro tre anni regolamenti che ne vietino la vendita. La categoria di dispositivi al centro del provvedimento si chiama negli Stati Uniti SORE. E non comprende solo le attrezzature da prato. Ma anche generatori e altri dispositivi per produrre energia elettrica durante le emergenze. Con pragmatismo tutto americano, il governatore ha lasciato all’Air Resources Board di decidere che cosa è tecnicamente fattibile. Rinviando a un successivo provvedimento eventuali aspetti non attuabili nella prima fase. Il provvedimento è legato al fatto che le attrezzature da giardino alimentate a benzina producono livelli sorprendentemente elevati di emissioni. Senza che nessuna norma ne abbia mai regolato il funzionamento.

Emissioni nocive sorprendenti in confronto alle automobili

Secondo gli studi dell’Air Resources Board, i piccoli motori di questa apparecchiatura non bruciano completamente la benzina utilizzata. Il che si traduce in emissioni nocive in primis per gli utilizzatori (giardinieri ecc.). Addirittura in California le emissioni di questi SORE in termini di ossido di azoto (NOx) e gas organici reattivi (ROG) sarebbe superiore a quello delle autovetture. Per esempio l’utilizzo di un soffiatore per le foglie a benzina per un’ora produce tante emissioni di NOx+ROG quanto un’auto nuova in 1.100 miglia (circa 1.700 km). L’auto presa a riferimento è una Toyota Camry. Oltre all’inquinamento atmosferico, il provvedimento del governatore Newsom intende contrastare anche quello acustico, particolarmente fastidioso. Nel provvedimento appena varato si raccomanda anche di accompagnare il bando per tosaerba & C. a benzina con incentivi per ridurre il prezzo dell’elettrico.

