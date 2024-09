In Calabria con Kia EV6: bene e male

In Calabria con Kia EV6, un’esperienza positiva per consumi e comfort di viaggio, un po’ meno pr le ricariche. Ce la racconta Roberto, architetto modenese. È una nuova puntata della serie ‘Ricarica in vacanza’. Volete raccontare il vostro di viaggio? Scrivete a info@vaielettrico.it , allegando

di Roberto Pallaoro

“D a due anni guido una KIA EV6 RWD, mentre mia figlia guida una Peugeot e208 da quattro anni. Personalmente, sono molto soddisfatto della KIA e mi sorprende che se ne parli sempre meno, spesso in termini negativi “.

In Calabria con Kia / Consumi reali di 18 kWh/100 km, inferiori a quelli stimati da ABRP

“ Recentemente, ho deciso di fare un viaggio in Calabria, consapevole delle difficoltà legate alla scarsità di ricariche, specie nella zona di Soverato. Tuttavia, mi sono sentito rassicurato dalla presenza di una stazione di ricarica a 60kW a Catanzaro. Non siamo una famiglia che passa tutto il tempo in spiaggia, amiamo esplorare e avevamo programmato diverse escursioni nelle foreste delle Serre e della Sila. Partiti da Modena con il 100% di carica, abbiamo impostato ABRP per una sosta a Caserta, dove avremmo passato due notti per visitare la Reggia. Durante il viaggio, ho notato che l’app indicava consumi superiori a quelli effettivi. Non mi preoccupo dell’indovinometro, mi concentro su percentuale di carica e consumi istantanei. In autostrada, traffico scorrevole, ci siamo fermati al Supercharger di Magliano Sabina dopo 341 km, con consumi di poco superiori ai 18 kWh/100 km e batteria al 10%. ABRP mi aveva consigliato di fermarmi ad Arezzo, 160 km prima “ .

“Primo problema a San Sostene: Be Charge segnalata, ma inesistente”

“ Soddisfatto delle prestazioni, abbiamo proseguito il viaggio con brevi soste per ricaricare durante i pasti o le pause notturne, fino a San Sostene, poco dopo Soverato. Qui abbiamo avuto la prima disavventura: una colonnina segnalata vicino alla nostra destinazione non esisteva. Ho chiamato Be Charge per segnalare l’errore, ma l’unica opzione era fare un consistente rabbocco a Catanzaro, a 20 km di distanza, in una stazione di ricarica situata presso una pompa di benzina. Durante le escursioni, abbiamo scoperto due colonnine DC e una AC a Montepaone, che inizialmente non avevamo trovato perché segnalate sul lato opposto della superstrada. Ho segnalato il problema a BeCharge, che però ha solo spostato l’indicazione. Senza risolvere realmente la questione, perchè il tag è stato posizionato su lato corretto, ma a 100 metri di distanza “.

In Calabria con Kia: viaggiare in elettrico è molto meno faticoso, se solo indicassero le ricariche…

“ Abbiamo avuto altre due esperienze imbarazzanti con il sistema di ricarica. A Cosenza una colonnina ad alta potenza si trovava in una zona poco accessibile a margine di una statale, al sole e priva di servizi. Mentre un’altra a Rende era in un’area di sosta di una concessionaria BMW, distante dalle principali direttrici turistiche con una sola pianta spontanea in grado di dare un minimo di sollievo. Al ritorno, abbiamo trovato 6 colonnine non segnalate nell’autogrill di Sarni di Galdo Est, un segno che il sistema deve ancora migliorare. In conclusione, l’esperienza è stata positiva, con solo un vero problema di ricarica dovuto a un’indicazione errata. Tuttavia, mi aspettavo maggiore attenzione da parte di Be Charge. Durante il viaggio ho parlato con altri viaggiatori elettrici. E la soddisfazione generale era alta, soprattutto per la comodità del viaggio, che, a differenza di quelli con auto a combustione, è risultato meno faticoso “.