In Calabria 25 milioni per droni, robot e macchine elettriche







La Regione Calabria punta sulla tecnologia per affrontare e mitigare sia gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sia la mancanza di manodopera. Approvato il bando che mette a disposizione delle aziende agricole 25 milioni per acquistare droni, robot e tutta la tecnologia 4.0 che serve per ridurre l’uso della chimica, valorizzare il risparmio idrico e risparmiare lavoro. Punteggi più alti per chi sceglie mezzi di lavoro con motori elettrici.

Le risorse europee della Pac finanziano l’innovazione

Il nuovo bando per l’innovazione in agricoltura destinato all’acquisto di macchinari tecnologia 4.0, hardware, robot e droni è stato pubblicato dal Dipartimento Agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale grazie ai fondi del Piano Strategico della PAC, Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale Calabria 2023 – 2027.

Gli investimenti sono orientati al miglioramento delle dotazioni delle aziende, nella riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione, nonché nell’ introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi. La dotazione finanziaria del bando è di 25 milioni con importi massimi di spesa ammissibile che vanno dai 100 mila fino ai 500 mila euro in base alla produzione lorda standard dell’azienda agricola.

Tra le spese ammissibili del bando sono previsti l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole, di attrezzatture per la riduzione dell’impatto ambientale (tecnologia 4.0), l’acquisto di hardware per la gestione delle macchine, dispositivi e attrezzature per la gestione dei processi agricoli come sistemi di gestione satellitare. Interessante la specifica relativa ai robot che possono essere utilizzati anche per le operazioni di raccolta, poi sono ammissibile le spese per droni e centraline meteo.

Finanziamento a fondo perduto fino al 65%

La sovvenzione, in conto capitale, prevede una percentuale pari al 65% degli investimenti. Sarà possibile presentare la domanda dal 1 a luglio e fino alle 17 del 30 settembre 2026, tramite piattaforma regionale:

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«L’agricoltura calabrese è chiamata oggi a raccogliere una sfida decisiva: innovare per essere più competitiva, sostenibile e capace di affrontare i cambiamenti del mercato e del clima – dichiara l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo-. Con questo bando vogliamo accompagnare concretamente le aziende agricole in un percorso di modernizzazione che passa dall’adozione delle tecnologie più avanzate, dai sistemi di agricoltura di precisione ai droni, dalla robotica ai dispositivi digitali per la gestione delle colture».