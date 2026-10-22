In Belgio il postino arriva in elettrico, 42% della flotta a batteria

Il postino arriva in silenzio e non lascia gas di scarico dietro di sé. In Belgio l’elettrificazione delle consegne accelera: Bpost che gestisce il servizio ha messo in strada 4.165 furgoni elettrici, che rappresentano il 42% della sua flotta. Un risultato che conferma come la mobilità elettrica per l’ultimo miglio sia ormai una realtà consolidata e in rapida espansione. Obiettivo: l’85% della flotta elettrica entro il 2030.

Il 42% della flotta delle poste del Belgio è già elettrica

Bpost, l’operatore postale nazionale del Belgio, dispone già oggi di 4.165 furgoni elettrici, che rappresentano il 42% dell’intera flotta impiegata per la distribuzione di pacchi e corrispondenza. Solo nel 2026 l’azienda ha ordinato 1.100 nuovi veicoli elettrici, la maggior parte dei quali è già entrata in servizio. Particolarmente significativa è la crescita della flotta a batteria. Gli attuali 4.165 furgoni elettrici sono infatti quattro volte più numerosi rispetto a quelli in servizio appena tre anni fa. Nel 2023 Bpost disponeva di circa 1.000 veicoli elettrici; la soglia dei 2.000 è stata superata nell’estate del 2024, mentre quella dei 3.000 è stata raggiunta tra l’estate e l’autunno del 2025. Le Poste irlandesi dimezzano le emissioni: il 50% della flotta ora è elettrica Secondo l’azienda, il ritmo di rinnovo della flotta equivale a circa 1.000 nuovi furgoni elettrici all’anno, confermando un percorso di elettrificazione particolarmente rapido nel settore della logistica dell’ultimo miglio. Il fornitore principale è Stellantis, 3300 punti di ricarica

Anche nel 2026 Bpost prosegue a ritmo sostenuto l’elettrificazione della propria flotta. Dei circa 1.100 nuovi furgoni elettrici ordinati quest’anno, ben 900 sono già entrati in servizio, mentre i restanti 200 dovrebbero essere consegnati entro la fine dell’anno. Molti dei veicoli provengono dal gruppo Stellantis e, tra quelli già operativi, figurano anche modelli elettrici a marchio Citroën. Parallelamente, l’azienda ha sviluppato una capillare infrastruttura di ricarica, che conta oggi circa 3.300 punti distribuiti nelle sedi di tutto il Belgio.

L’azienda sottolinea che oltre 150 codici postali sono già serviti attraverso giri di consegna privi di emissioni dirette, sia per la distribuzione della corrispondenza sia per quella dei pacchi. Un risultato che rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di portare entro la fine del decennio all’85% la quota di veicoli a zero emissioni impiegati nelle consegne dell’ultimo miglio.

Oltre i furgoni: sta partendo l’elettrificazione dei camion

Rik Vandenberghe, National Fleet & Equipment Manager di Bpost, ha dichiarato: «Il rinnovamento della nostra flotta fa parte di una più ampia trasformazione della nostra rete logistica. In soli tre anni siamo passati da circa 1.000 a oltre 4.000 furgoni elettrici. Con questi veicoli, insieme alle nostre biciclette elettriche, ai rimorchi elettrici per biciclette e ai camion elettrici, stiamo adattando gradualmente le nostre attività alle esigenze di domani, continuando al tempo stesso a garantire un servizio affidabile in tutto il Belgio».

Vediamo i numeri: la flotta elettrificata dell’azienda comprende anche 3.013 biciclette elettriche, 556 rimorchi elettrici per biciclette e due camion elettrici.

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