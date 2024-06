In azienda? “La nostra flotta è tutta elettrica, un gran risparmio”

Via il diesel, via il serbatoio a metano, avanti tutta con l’elettrico e la flotta aziendale ora viaggia a emissioni zero. Nel bilancio della AB Group S.r.l. – azienda informatica emiliana – di Stefano Gulinati e di Ilaria Zerbinati con la conversione a batteria si risparmiano migliaia di euro ogni anno.

Dalla Panda a metano all’ e-flotta

Tre Zoe, una Tesla, in arrivo una 500 e una Audi Q4 e il titolare raggiunge i clienti con una Mercedes EQC. La strada per la conversione alla batteria viene raccontata a Vaielettrico dal titolare Stefano Gulinati.

Si parte da ottobre 2017. “Quando abbiamo preso una Panda a metano. E’ durata solo un mese, la prova non è riuscita. Bene dal punto di vista economico, ma troppi inconvenienti perché all’epoca ci si doveva adeguare agli orari dei rifornitori. Il lavoro era condizionato e ne risentiva dai passaggi alle stazioni di servizio”.

Via il metano. “A gennaio 2018 siamo stati costretti a passare al diesel per motivi di efficienza nei tempi di lavoro, ma sono raddoppiati i costi. La spesa per il carburante è diventata importante e rilevante”.

In quei mesi per Stefano arriva il primo approccio all’elettrico, un flirt che metterà le basi per il successivo e stabile rapporto alimentato dai benefici dati dalla propulsione senza gas di scarico.

Nel 2018 il flirt con la Tesla Model S

“Ad aprile 2018 ci hanno fatto conoscere la prima Tesla, una prova gratuita per 15 giorni di una Model S – ricorda Stefano – per sperimentare quella che per noi era una nuova tecnologia. Un regalo di Tunap, azienda specializzata negli additivi per diesel o benzina ma che già studiava l’elettrico“.

“Un’esperienza utile a far cambiare idea a me e al mio socio. Abbiamo iniziato a pensare che le auto tradizionali premium potevano essere sostituite da quelle elettriche. Restammo, infatti, allibiti dall’effettiva autonomia della Tesla con cui si superano tranquillamente i 500 km, poi l’accelerazione impressionante e la guida autonoma in quegli anni molto libera. In pratica guidò da sola. L’auto mi portò a casa – ricorda l’imprenditore – e rimasi letteralmente a bocca aperta. Stavo testando il futuro prossimo”.

Inizia a prendere forma l’idea di una flotta con auto da “prestazioni imparagonabili e senza dover acquistare delle supercar”.

La fase di transizione

Buona la prima, ma nel 2018 “non c’era offerta. La Tesla costava troppo e non si offriva a noleggio, mancavano le stazioni di ricarica. Ma due anni dopo è arrivata la prima Zoe, data in mano a un nostro dipendente altamente ecologico. Abbiamo capito che era il pc con le ruote”.

L’utilitaria della Renault, poi nel luglio 2021 arriva “una Mercedes EQA che oggi mi ripago con il rimborso km perchè la uso tanto. A questo proposito sottolineo che l’auto elettrica non funziona per chi sta in ufficio”.

E la spesa? “Il cambio non mi costò tanto visto che avevo una Mercedes-Benz GLC Coupé. Capisco però che una Zoe da 35mila euro rappresenti un forte investimento per un operaio ma io possedevo già un’auto premium”.

Il risparmio economico

L’imprenditore apre la riflessione sul risparmio economico. A iniziare dall’auto del titolare. “Ho percorso 46mila km abbattendo i costi in modo rilevante visto che con la propulsione termica spendevo ben 500/600 euro al mese. All’epoca c’erano abbonamenti molto interessanti, risparmio di 500 euro con il bollo, parcheggio gratuito e così sono riuscito a capitalizzare fino a 6mila euro l’anno”.

Dai conti personali a quelli aziendali: “Questo risparmio personale è stato replicato in azienda con le due Zoe e poi la Tesla e ho ottenuto gli stessi vantaggi. Ai miei ragazzi – ricorda Stefano – davo una Duferco da 50 euro, parcheggiavano gratuitamente a Bologna e non c’erano tagliandi da pagare. Solo per il carburante ho risparmiato la metà dei costi. La gestione dell’auto costava un terzo in meno di una Panda”.

La prova del nove quando una delle due Zoe ha avuto dei problemi. “La società di noleggio non aveva elettriche in sostituzione e mi hanno offerto una 500 X. In sei mesi con il full hybrid ho speso il doppio: da 120 a 240/280 euro al mese. Il dipendente si è lamentato per il ritorno al passato dicendo che gli sembrava di guidare un’auto vecchia, non tecnologica come l’elettrica”.

La resilienza all’aumento delle tariffe nelle colonnine

Sono finiti i bei tempi con il rincaro delle tariffe alla colonnina? “Risparmiamo ancora con la ricarica casalinga, facciamo riferimento all’App Tariffev e usiamo più operatori – racconta l’imprenditore mentre ci mostra in pratica come sceglie dallo smartphone la colonnina più economica -. Sono le misure che abbiamo adottato da qualche mese. Fino a ottobre 2023 non ci pensavo, non mi ponevo il problema. Ora siamo costretti a studiare un pochino ma si riesce a risparmiare un buon 20% senza essere attentissimi, ma se sei bravo puoi arrivare al 50%. Ricaricando a casa è sicuramente il 50%”.

Avanti tutta con l’elettrico. “Sto cambiando auto, stiamo continuando a investire, ma c’è una difficoltà nel sistema di noleggio. Questo è un problema; per sei mesi non ho avuto, per esempio, l’auto elettrica a disposizione”.

Un danno economico: “Siamo sistemisti e siamo sempre in movimento. Per noi il mezzo di trasporto è importante. Lavoriamo tra Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia e ogni giorno siamo negli uffici dei clienti”.

L’elettrico chiede studio e impegno

La scelta elettrica deve essere studiata rimarca l’imprenditore informatico: “Ti devi creare il tuo ecosistema, noi rimborsiamo la ricarica casalinga e studiamo le migliori soluzioni di abbonamento con le App. Chi è tornato indietro dall’elettrico è perché non si è informato e preparato bene. Se poi fai molto più di 500 km quotidianamente allora devi usare ancora il diesel. Devi studiare per non avere delusioni”.

