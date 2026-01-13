In arrivo la Peaq, top di gamma Skoda

In arrivo la Peaq, il modello top di gamma di Skoda. È uno dei due debutto elettrici previsti per quest’anno dalla marca ceca: l’altro sarà la piccola Epiq.

In arrivo la Peaq, super-Suv da 7 posti e 5 metri di lunghezza

Tra i marchi del gruppo Volkswagen, Skoda è sicuramente quello che sta raccogliendo le maggiori soddisfazioni. La Elroq è ai vertici delle vendite in Europa (in novembre la prima in assoluto). E anche la Enyaq continua ad avere un certo successo. Ecco dunque arrivare un’ammiraglia sotto forma di Suv, di cui è già stata data un’anticipiazione con il Concept 7S presentato nel 2022. Un veicolo a sette posti che dovrebbe diventare il modello più costo dell’intera gamma Skoda. Martin Jahn, marketing manager della marca, spiega: “Con la Vision 7S siamo entrati in nuovi territori per Skoda. Ora siamo pronti a dare vita a questo innovativo veicolo , che eleva spaziosità e praticità a un livello completamente nuovo. La nostra audace visione del futuro elettrico Škoda ha un nome: Peaq. Una precisa indicazione di dove questo modello si collochi nella nostra gamma “.

Quasi pronta anche la piccola Epiq, sorella della Volkswgen ID.Polo

Peaq ha la stessa assonanza del termine inglese Peak, che significa picco, vetta. Dovrebbe avere una lunghezza di 5 metri, con tre file di sedili. Ma l’attenzione degli addetti ai lavori, più che sul top di gamma, è concentrata soprattutto sulla ‘piccola’ Skoda, la Epiq. Ormai vicina al lancio assieme alla ’sorella’ ID.Polo. Di quest’ultimo modello la Volkswagen continua a fornire anticipazioni, da ultimo una fotografia degli interni in versione ormai definitiva. Parlando di “un funzionamento intuitivo che include pulsanti fisici, alta qualità e materiali con contenuto riciclato. Nuovo software che porta funzionalità come guida a un solo pedale, assistenti avanzati al parcheggio e, in opzione, una nuova generazione di Travel Assist. Strumentazione digitale che offre, con la semplice pressione di un pulsante, grafiche sullo schermo che ricordano la prima Golf”.