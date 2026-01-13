In arrivo la Peaq, top di gamma Skoda

In arrivo la Peaq, il modello top di gamma di Skoda. È uno dei due debutto elettrici previsti per quest’anno dalla marca ceca: l’altro sarà la piccola Epiq.
In arrivo la Peaq, super-Suv da 7 posti e 5 metri di lunghezza
Tra i marchi del gruppo Volkswagen, Skoda è sicuramente quello che sta raccogliendo le maggiori soddisfazioni. La Elroq è ai vertici delle vendite in Europa (in novembre la prima in assoluto). E anche la Enyaq continua ad avere un certo successo. Ecco dunque arrivare un’ammiraglia sotto forma di Suv, di cui è già stata data un’anticipiazione con il Concept 7S presentato nel 2022. Un veicolo a sette posti che dovrebbe diventare il modello più costo dell’intera gamma Skoda. Martin Jahn, marketing manager della marca, spiega: “Con la Vision 7S siamo entrati in nuovi territori per Skoda. Ora siamo pronti a dare vita a questo innovativo veicolo , che eleva spaziosità e praticità a un livello completamente nuovo. La nostra audace visione del futuro elettrico Škoda ha un nome: Peaq. Una precisa indicazione di dove questo modello si collochi nella nostra gamma “.
Grande novità la guida one-pedal? Nel 2026?