In arrivo la Ford Puma elettrica. Dopo il grande successo della versione ibrida, la Casa americana annuncia il lancio della EV: si chiamerà Puma Gen-E.

In arrivo la Ford Puma, per risalire la china

La Puma elettrica arriverà entro la fine dell’anno, con il compito di riscattare lo scarso successo riscosso finora dalle auto a batteria della marca di Deaborn. Né la Mustang Mach-e né la Explorer, i due modelli di auto usciti finora, hanno avuto il successo sperato. E il bilancio 2023 parla di 4,7 miliardi di dollari di perdite per la divisione elettrica Model E, su un fatturato di 5,9 miliardi di dollari (+12%).

Secondo i calcoli degli analisti, nel quarto trimestre del 2023 la Ford ha perso 43 mila dollari per ogni veicolo elettrico venduto. Un possibile riscatto poggia non solo sul lancio di nuovi modelli come la Puma Gen-E, ma anche su un nuovo modo di produrre.

Un team interno ha lavorato negli ultimi due anni su una base tecnica per auto elettriche a basso costo. “È una piattaforma flessibile che non solo verrà implementata su diversi tipi di veicoli, ma costituirà un’ampia base di installazione per software e servizi“, ha spiegato il CEO Jim Farley.

L’ibrida plug-in della Kuga è un grande successo

Tornando alla Puma elettrica, si sa che verrà prodotta nello stabilimento di Craiova in Romania. Quanto ai dati tecnici, al momento si possono fare solo delle ipotesi. Si parla di una batteria da 55 kWh, con un’autonomia di circa 400 km e un motore da 136 cavalli (240 Nm di coppia massima), Con potenza di ricarica DC fino a 100 kW: per passare dal 10 all’80% sarebbero richiesti quindi meno di 35 minuti”. In AC, ricarica fino a 11 kW, con tempi di circa 5,7 ore per passare dal 10 al 100%.

Ricordiamo che la versione plug-in della Kuga è omologata per 56 km di autonomia, con batteria da 14,4 kWh. Nel 2023 la Kuga si è piazzata al secondo posto tra le ibride plug-in più vendute in Italia, con 6.178 immatricolazioni. Meglio, di un soffio, ha fatto solo la Jeep Compass, con 6.222.

