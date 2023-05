In arrivo Fiat 600 e piccola Volvo. La 600 sarà anche elettrica, come la “sorella” Jeep Avenger, con cui condivide la base tecnica, e sarà in vendita entro l’anno.

In arrivo Fiat 600, sorella da città della Avenger

Anche nella gestione Stellantis la Fiat rispolvera i vecchi marchi. Per il marchio 600 si tratta della terza vita, dopo l’originale di grande successo, datato 1955, e la meno fortunata citycar venduta dal 1998 al 2010. Questa rinascita, segno dei tempi, avrà la forma di un Suv compatto, la versione più “borghese” della Avenger, in consegna nei primi esemplari proprio in questi giorni. Come la più piccola delle Jeep, la 600 dovrebbe essere disponibile sia con la motorizzazione a benzina sia con l’elettrico. Con la batteria da 54 kWh in uso anche ai modelli francesi di Stellantis e un’autonomia omologata di poco superiore ai 400 km. Prezzo atteso sui 37-38 mila euro, meno l’incentivo di 3 o 5 mila euro (con rottamazione). È la seconda auto elettrica Fiat dopo la 500e, premiata da un buon successo di vendite nel 2022 e ora un po’ in calo in questi primi 4 mesi del 2023.

E il 7 giugno si svela la EX 30, la Volvo meno costosa

Mancano poche settimane anche alla presentazione dell’attesissima piccola Volvo, la EX 30, che il presidente Jim Rowan svelerà il 7 giugno. Le anticipazioni parlano di un piccolo, di Suv, di una lunghezza di non oltre 4,20 metri. Quindi un modello ben più compatto della Volkswagen ID.4 (lunga 4,58) e vicino invece alla Renault Megane E-Tech (4,20). Quanto all’autonomia, si parla di una percorrenza di circa 420 km, con una batteria da 50 kWh. Misure che fanno pensare a un utilizzo anche come seconda auto, per un pubblico femminile che usa questi Suv in città. Rowan ha fatto sapere di puntare su un prezzo “il più economico possibile“. Difficile che si rientri nel tetto per gli incentivi italiani (35 mila euro più Iva, ovvero 42.700). Ma certo Volvo non potrà non tener conto del fatto che i clienti a 46.990 euro trovano il Suv più venduto al mondo, la Tesla Model Y. Che, peraltro, ha dimensioni più importanti (è lunga 4,75) e prestazion notevoli.